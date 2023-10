21 choses à faire en Martinique pour un voyage inoubliable

À la recherche d’une destination soleil offrant des paysages exotiques, une riche histoire et une architecture pittoresque? Reconnue pour ses plages, ses montagnes et ses jardins, la Martinique devient une destination de choix pour les voyageurs qui souhaitent s’évader dans le Sud tout en allant à la rencontre d’une culture caractérisée par les traditions et portée par des gens accueillants.

Un voyage d’environ 14 jours permettra de découvrir la capitale Fort-de-France, les anses, les départements et l’arrière-pays de cette île qui s’explore facilement en voiture.

Voici 21 activités inusitées pour explorer les trésors de cette île française au cœur des Caraïbes.

1. Découvrir les épices et les madras colorés au marché couvert de Fort-de-France.

Au cœur de la capitale, les commerçants se regroupent sous ce toit métallique pour exposer les délices colorées de la région. Faites-y le plein de fruits sucrés, d’épices, de tissus, de sucre de canne et de produits typiquement martiniquais. L’endroit idéal pour sentir l’esprit de communauté, explorer la culture et faire le plein de souvenirs à rapporter dans ses valises.

2. Visiter le jardin de Balata avec ses plantes exotiques.

Chromoprisme / Adobe Stock / stock.adobe.com

Ce jardin martiniquais datant de 1982 est en fait un jardin botanique non loin de Fort-de-France conçu autour d'une « habitation familiale » (domaine) à l’architecture typiquement créole. C’est une invitation à la découverte de la diversité végétale de l'île et de la beauté des espèces exotiques qui y vivent. Sur place, un restaurant créole nous accueille pour y déguster des plats frais comme des acras, des tartares et du poulet boucané.

3. Profiter d'une aventure en yole ronde traditionnelle avec Alizés Yoles.

Ces bateaux aux voiles colorées, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, sillonnent les eaux de l'Atlantique, offrant une expérience unique. Autrefois utilisées pour la pêche, ces petites embarcations permettent de vivre une authentique expérience martiniquaise en mer, dans la baie du Marin.

24jef / Adobe Stock / stock.adobe.com

4. Randonner jusqu'au sommet de la montagne Pelée.

La montagne Pelée est un incontournable pour les aventuriers expérimentés. Cette randonnée qui monte jusqu’au plus haut sommet des Caraïbes sillonne les vestiges de l’ancien volcan. Les efforts sont récompensés par une vue spectaculaire et la découverte de la caldeira, un creux formé par l'effondrement de la partie supérieure du volcan.

kovalenkovpetr / Adobe Stock / stock.adobe.com

5. Explorer une bananeraie au Musée de la banane.

Pour faire une activité qui allie nature et savoirs, ce musée permet d’en apprendre davantage sur la culture de la banane, de la plantation jusqu’au fruit et ses différentes variétés. La visite est un véritable voyage éducatif, offrant la chance de se promener à travers les jardins pour découvrir les bananiers à Sainte Marie.

6. Partager des tapas au restaurant et pool bar Coco Mango.

Photos tirées de la page Facebook Coco Mango

Ouvert depuis peu, ce restaurant de Fort-de-France offre une expérience culinaire décontractée et conviviale. Accueillant parfois des artistes qui se produisent sur place, l’endroit est des plus accueillants, quelle que soit l’heure de la journée. Arrêtez-vous pour le brunch, pour l’apéro ou pour terminer la soirée avec un de ses fameux cocktails colorés, un verre de planteur ou un traditionnel ti-punch avant de faire saucette dans la piscine!

7. S'initier au kitesurfing avec l’école Blue Lagoon.

La Martinique offre des conditions idéales pour cette activité nautique hors du commun. Dans plusieurs anses, on peut apercevoir ces cerfs-volants colorés qui flottent au rythme des vents marins. L’école Blue Lagoon permet aux participants d’apprivoiser ce sport dans un cadre idyllique.

8. Admirer l'architecture de la bibliothèque Schœlcher.

kovalenkovpetr - stock.adobe.com

La capitale de Fort-de-France regorge de petits trésors architecturaux et cette bibliothèque néo-gothique, abritant environ 130 000 ouvrages, en est un exemple parfait. Classée monument historique en 1973, elle possède une architecture impressionnante marquée par son dôme de verre et témoigne de l'héritage culturel et historique de l'île.

9. Passer du temps sur le tombolo de Sainte Marie.

Avec les vagues venant des deux côtés, une curieuse bande de sable nommée tombolo crée un passage naturel menant à l'îlet Sainte Marie. Ancien port, cette petite île comporte quelques chemins de randonnée aménagés où découvrir de magnifiques points de vue sur cette formation particulière. En Martinique, il existe d’autres tombolos qui méritent d’être visités, mais celui de Sainte-Marie est assurément le plus célèbre.

jlazouphoto / Adobe Stockl / stock.adobe.com

10. S'amuser en jet ski avec Jet Adventure.

Une activité de rêve pour les amateurs de sensations fortes est assurément de jouer à saute-mouton sur les vagues de l’Atlantique. Le long de la côte martiniquaise se trouvent différents points de location où les guides de Jet Adventure parcourent les eaux azurées. C'est une façon palpitante de découvrir les magnifiques paysages marins de la Martinique. Deux zones de départ sont offertes pour vivre cette activité : une à Sainte-Luce et l’autre à Trois-Îlets.

11. Tenter l'expérience du canyoning avec Madacanyon.

Pour une aventure plus audacieuse à Absalon, au nord de la Martinique, il est possible d’explorer les canyons de l'île. Au menu : descentes en rappel, sauts dans des piscines naturelles et bien plus encore. Madacanyon offre des parcours adaptés à tous les niveaux pour vivre des moments mémorables au cœur de la nature martiniquaise.

12. Découvrir l'histoire de la Martinique à la Savane des Esclaves.

PackShot / Adobe Stock / stock.adobe.com

Véritable musée en plein air, ce lieu retrace le passé de l'île et l'histoire de l'esclavage, détaillant le mode de vie des personnes esclaves sur les domaines agricoles (appelés habitations). Apprécié pour ces jardins, l’endroit à Trois-Îlets propose diverses activités permettant de se familiariser avec les savoirs ancestraux du pays. Les visiteurs peuvent notamment être guidés dans la fabrication du bâton de cacao ou assister à des spectacles de danse traditionnelle.

13. Nager avec les tortues à l'anse Dufour.

Pour une expérience de plongée inoubliable, l’anse Dufour est l’endroit rêvé. Le site est reconnu comme un milieu où les tortues sont curieuses de nature. Les nageurs ont souvent l'occasion de s’émerveiller devant ces créatures fascinantes. C’est une opportunité de découvrir de près la vie marine de la Martinique.

14. Savourer une cuisine métissée au restaurant Pura Vida.

Photo tirée de la page Facebook Restaurant Pura Vida.

Envie de s’offrir un repas aux saveurs raffinées et colorées? Ce restaurant de Sainte-Luce propose un menu alliant la cuisine traditionnelle française aux produits du terroir martiniquais. Servis dans une cadre zen au style tiki, les plats sont un régal pour les yeux et les papilles.

15. Visiter l’ancienne distillerie de rhum l'Habitation Clément.

Marvin / Unsplash

Classé monument historique depuis 1996, ce domaine agricole de la commune du François, au sud-est de l’île, offre l'opportunité de plonger dans les méthodes de fabrication du prestigieux rhum Clément. Lors de leur passage, les visiteurs ont l'occasion d'explorer la maison, l'ancienne distillerie, ainsi que les jardins. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'art de la production du rhum, la distillerie JM est une autre adresse à retenir.

16. Explorer le Cap 110 avec une vue sur le célèbre rocher du Diamant.

Teddy Chart / Unsplash

Ce lieu offre un panorama époustouflant sur l'un des symboles emblématiques de la Martinique : le rocher du Diamant qui doit son nom à sa forme biseautée et ses reflets scintillant selon la position du soleil. Sur cette vaste étendue verte qui surplombe l'Anse Caffard, s’érige, depuis 25 ans, un mémorial consacré à l'abolition de l’esclavage.

17. Faire son jogging matinal sur le sentier des anses de Sainte-Luce.

Daniel Oberg / Unsplash

Passant d’anse en anse, ce sentier plat vous permettra de vous reconnecter à la nature et de profiter de la beauté des paysages côtiers. Apprécié par les coureurs, c’est l’endroit parfait où faire le plein de soleil et d’air salé pour bien commencer sa journée. Arrêtez-vous dans les anses pour vous poser quelques minutes et admirer la vue.

18. Profiter d'une vue sur le Diamant de la piscine du restaurant le Grand Bleu.

Photo tirée de la page Facebook Restaurant Le Grand Bleu

Ce restaurant propose une cuisine méditerranéenne raffinée mettant en valeur des produits de la mer. Il offre une vue infinie sur l'horizon grâce à sa vaste terrasse où savourer un repas tout en admirant un paysage spectaculaire. La piscine à débrodement ajoute une touche de luxe à l'expérience.

19. Se détendre sur la plage de la Grande Anse des Salines.

goyoconde / Adobe Stock / stock.adobe.com

La Martinique est bordée de magnifiques plages où se prélasser sur le sable fin à l’ombre des palmiers. Reconnue comme l'une des plus belles de l'île, l’Anse des Salines est l’endroit de rêve pour se rafraîchir dans des eaux cristallines.

20. Prendre un verre au Cloud Rooftop.

Une adresse très appréciée par les «locaux», ce resto-bar au cœur de la capitale est la seule terrasse sur un toit de l'île. Offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la Martinique, c’est l’endroit pour admirer un coucher de soleil, un verre à la main et accompagné de plats aux saveurs martiniquaises.

21. Goûter au café local à Ti’kafé.

Photo tirée de Facebook Ti Kafé Martinique

Après le rhum, le cacao, les acras et le poulet boucané, un autre produit phare de l’île est le café. Née en 2012, cette brûlerie de Tartane possède différents comptoirs et s'engage à offrir des cafés de qualité, torréfiés selon les méthodes traditionnelles. Un cadeau facile à emporter dans sa valise pour se rappeler les arômes du pays chez soi.

Jametlene Resk / Unsplash

Wil Zaid / Unsplash

