RYLAND, Danais

À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 6 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Danais Ryland, fils de feu monsieur Herman G. Ryland et de feu madame Juliette Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera enle samedi 28 octobre 2023 de 10h40 à 11h.. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont auprès de ses parents. Il laisse dans le deuil : ses sœurs mesdames Adrienne Danais et Maud Danais; ses cousines mesdames Esther Tremblay et Paule-Renée Tremblay Gagnon; sa deuxième famille : Lucie et Caroline Nadeau, Marc, Julie et Félix Blanchet; ainsi que les membres des familles Danais et Tremblay. Un immense merci est adressé au personnel médical et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin qui ont offert à Danais plusieurs mois de pur bonheur par des gestes empreints d'humanité, de dévouement et de douceur. Aussi, nous tenons à remercier madame Évelyne Portugais de la Résidence Aviva pour ses bons soins et son aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, téléphone: 418-687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca