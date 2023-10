VAILLANCOURT, Francine



Le 14 octobre 2023, au Domaine Saint-Dominique, est décédée en douceur Francine Vaillancourt, fille de feu madame Jeanne d'Arc Deslauriers et de feu monsieur Paul Vaillancourt. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera ende 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Marthe (feu Guy Laflamme), Louise (Jean Houde), Michel et Denis (Suzanne Lachance); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses aides et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre sa soeur Céline et son frère François. Francine a su surmonter un traumatisme crânien sévère. Elle a réussi à être heureuse en appréciant un rien. Sa grande générosité et sa bonne humeur contagieuse resteront longtemps gravées en nous. Elle fut un modèle pour nous tous. La famille tient à remercier toutes ses aides des 40 dernières années qui ont été des anges auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Keno, Fonds Francine Vaillancourt, au 5020, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3, tél.: 418-872-9949, ou toutes autres fondations de votre choix.