BOULIANE, Valmond



Au CHUL, le 10 octobre 2023, est décédé Valmond Bouliane. Il nous a quittés paisiblement, entouré des siens. Il était l'époux de Danielle Reny, fils de Honoré Bouliane et de Alphonsine Brousseau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Esther (Marc Soucy), Sophie (Yves Laurant), Simon (Mireille Guillemette) et feu Carle; ses petits-enfants adorés : Dorothée Bouliane et sa mère Hélène Plante, Charlotte Soucy, Juliana Soucy, Laurent Soucy et Lou Laurant-Bouliane; sa sœur Francine (feu Robert Côté) et ses autres frères et sœurs décédés : Léo (Madeleine Grenier), Roland (Ghislaine Fournier), Gemma, Philippe (Thérèse Blouin), Gérard (Gisèle Germain), Raymond (Andrée Fortin), André (Louisette Paquet) et Jeannine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Reny : Jean (Micheline Bélanger), Madeleine (feu Maurice Archambault), Yolande, Louis (Jocelyne Jeannot), Paule (Edwin Bourget), Martin (feu Huguette Paquet), Isabelle (André Pelchat) et Micheline (Jean-Bernard Kerihuel); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs grands ami(e)s. Nous tenons à remercier les membres du personnel du CLSC de Sainte-Foy-Sillery qui ont prodigué des soins assidus qui ont été très appréciés par la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en recherche médicale à l'organisme québécois de votre choix.