LACOURSIÈRE, Pierrette Trottier



Le 6 octobre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée subitement madame Pierrette Trottier, au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières. Résidente de Saint-Casimir, elle était l'épouse de feu monsieur Jacques Lacoursière, fille de feu madame Anne-Marie Bélanger et de feu monsieur Dominique Trottier. La famille recevra les condoléancesà partir de 10h auLa cérémonie se conclura au cimetière de Saint-Casimir. Madame Trottier laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Élise Bergeron), Jean (Catherine Vayssier), et feu Line; ses petits-enfants : François et Charlotte, Yann et Fanny ainsi que tous les membres des familles Trottier et Lacoursière, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial est adressé au Dre Nancy Cameron pour son dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org.