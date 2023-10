5 choses à surveiller pour la visite d’Alex Ovechkin

Après Connor Bedard et Marc-André Fleury, c’est au tour d’Alex Ovechkin de s’amener au Centre Bell. Ça ne va pas comme on voudrait à Washington. Les représentants de la capitale américaine ont récolté une seule victoire en trois matchs. Voici cinq choses à surveiller pour la visite des Capitals.

1. Ovechkin affamé

Alex Ovechkin est toujours en quête de son premier but de la saison. S’il ne marque pas ce soir, ce serait seulement la deuxième fois de sa carrière qu’il est blanchi à ses quatre premiers matchs de la saison. Autre preuve que ça va mal, il n’a décoché aucun tir à ses deux derniers matchs. Du jamais vu pour celui qui est le meneur pour les tirs dans l’histoire de la LNH.

Getty Images via AFP

2. La discipline

La spécialité d’Ovechkin, c’est d’inscrire des buts en supériorité numérique. Ça tombe bien, puisque le Canadien est l’équipe la plus punie de la ligue. Si le Tricolore donne sept ou huit attaques massives aux Capitals, comme ce fut le cas contre les Blackhawks et le Wild, Ovechkin va avoir du plaisir.

3. Les unités spéciales

Il n’y a pas que le désavantage numérique qui en arrache chez le Canadien. C’est également le cas en supériorité numérique. La troupe de Martin St-Louis n’a converti qu’une seule de ses 11 occasions depuis le début de la saison. Même à l’entraînement, on a commencé à sentir des signes d’impatience de la part des joueurs.

Martin St-Louis: «On a tendance à porter beaucoup trop d’attention sur le négatif. À Toronto, on a marqué deux buts en quatre supériorités numériques, mais l’un d’entre eux a finalement été refusé. Contre Chicago, on a seulement obtenu deux attaques massives. Contre Minnesota, on a commencé en donnant deux buts lors d’une même supériorité numérique, dont l’un fut le résultat de mauvais bonds. Ça a mis notre attaque massive sur les talons.»

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

4. Armia rappelé

En matinée, le Canadien a procédé au rappel de Joel Armia. Le Finlandais avait été placé au ballottage avant le début de la campagne. Il n’affrontera pas les Capitals, ce soir. Toutefois, avec quatre matchs en six jours, à partir de lundi à Buffalo, il vaut mieux s’assurer que les effectifs soient le plus complets possible. En quatre matchs avec le Rocket, il a marqué quatre buts et ajouté une passe.

Martin St-Louis: «Je suis content pour lui. Il est allé s’amuser en bas. Il a marqué des buts, il se sent bien. Je pense que ça va l’aider.»

Photo Martin Chevalier

5. Un premier match pour Justin Barron

En raison de la blessure subie par Kaiden Guhle, Justin Barron disputera son premier match de la saison. L’an dernier, en 39 rencontres avec le Tricolore, il avait récolté 15 points, dont quatre buts.

Justin Barron: «Je suis excité. J’ai hâte à ce soir. En raison des matchs que j’ai disputés la saison dernière, j’ai un bon niveau de confiance. J’ai le sentiment que j’en ai joué suffisamment pour me sentir à l’aise.»

Photo Martin Chevalier

Formation probable du Canadien pour le match de ce soir

Caufield - Suzuki - Harvey-Pinard

Pearson - Newhook - Slafkovsky

Anderson - Monahan - Gallagher

Pezzetta - Evans - Ylönen

Matheson - Savard

Xhekaj - Kovacevic

Harris - Barron

Allen

Montembeault