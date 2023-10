PICHETTE, Thérèse



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 10 octobre 2023, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Pichette, fille de feu madame Delvina Garneau et de feu monsieur Gaudios Pichette. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles après la cérémonie.Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces et autres membres de la famille. Elle laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.