MARTEL, Robert



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Robert Martel, survenu le 29 septembre 2023, à l'âge de 85 ans et 9 mois, au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL). Il était entouré de sa famille. Il était le fils de feu Adélard Martel et feu Rose Anna Bureau. Il laisse dans le deuil : ses filles et son fils : Sylvie, Marie-France, Élizabeth, Caroline (Alain) et Pierre-Yves (Karine); ses petits-enfants : Étienne, Christopher (Annabelle), Audrey (Andrew), Olivia, Philippe, Laurie (Jason) et Charlotte; ses deux arrière-petits-fils : Arnaud et Adrien; son ex-conjointe et mère de ses enfants, Claudette Paquin; sans oublier ses sœurs et frères : feu Albert, Armand, feu Jeanne d'Arc (Maurice Ledoux), Laurence, Laurent, Claudette (Réjean Gauthier), Jean-Paul (Diane Proulx), Gaston et feu Roland (Denise Huard); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laentre 9h et 11h. Par la suite,La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins reçus durant son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, téléphone: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org