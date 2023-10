BILODEAU, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Claude Bilodeau, époux de madame Micheline Duperron. Il était également le fils de feu monsieur Joseph Bilodeau et feu madame Stella Morin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifMonsieur Bilodeau laisse dans le deuil son épouse Mme Micheline Duperron; ses enfants : Annie Bilodeau (Christian Faure), Rémy Bilodeau (Nathalie Rioux) et Éric Audet (Natalia Audet); ses petits-enfants : Émilie Faure (Mathieu Lebeuf), Camille Faure, Noah Bilodeau, Katherine Bilodeau et Alan Audet; ses frères et soeurs : Monique (feu Raymond Gosselin), Marthe (Jean-Paul Labrie), Gertrude (Pierre Morency), Lise, feu Réjean (feu Johanne Laflamme), Yves (Kathleen Hawey), Agathe (soeur de Ste-Chrétienne), Francine (Michel Noël) et feu André (Marie-Rose Blanchette) et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duperron. Sont également affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.