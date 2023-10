BÉGIN, BROCHU, Céline



Au CHSLD Bellevue, le 26 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Céline Bégin, épouse de monsieur Claude Brochu. Elle était la fille de feu madame Juliette Nolin et de feu monsieur Laval Bégin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h,Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses enfants Brigitte, Nathalie (Roland Ouellet), Christian, Carolyne (Nicolas Massicotte); ses petits-enfants : Jean-Philippe Guérin (Gabrielle Veilleux), Pénélope Guay, Vincent Guay, Léo Massicotte et son arrière-petite-fille Laurie Guérin. Elle est allée rejoindre ses soeurs et ses frères (feu) Colette Bégin, (feu) Louise Bégin, (feu) Roger Bégin, (feu) Marcel Bégin; sa belle-soeur Nycole Tourigny ((feu Marcel Bégin, (Jean-Guy Gingras)); ses beaux-frères Laurent et Richard Brochu; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement le personnel soignant du Pavillon Bellevue à Lévis pour leurs dévouement et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière/Appalache, 730, avenue Taniata, Local 110, Lévis (Québec) G6Z 2C5, alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca.