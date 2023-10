RACINE, Pierrette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Pierrette Racine, fille de feu dame Alphonsine Caron et de feu monsieur Joseph Racine. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Pierre (Anny Chevalier), feu Alain, Louis (Maryse Casavant) et François; ses petits-enfants : Lou (Marieme Ndiaye), Maxime (Émilie Le Bire), Mykel-Joey et Antony (Audrey Houde); ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com