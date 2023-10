LAVOIE, Pierrette



À la Résidence Côté Jardins, le 12 septembre 2023, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Pierrette Lavoie. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Louis Cayer, fille de feu madame Adrienne Savard et de feu monsieur Albani Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Chantale Tremblay), Jean-François (Nathalie Gagnon) et Louis (Martine Perron); ses petits-enfants : Marie-Pier, Marc-Antoine, Raphaël (Laurie Marmet), Anthony, Alexandre (Sophie Tremblay) et Véronique; ses arrière-petits-enfants : Olivia et Annabelle; son frère et sa sœur : Yvon et Monique Lavoie (Armand Caouette); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise (feu Elphège Champagne), Paul (feu Pierrette Tourigny), Gérald (Yolande Duchêne) et Victor (Francine Lanteigne); ainsi que ses neveux, nièces (en particulier Roxanne Lavoie), cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous le personnel de la Résidence Côté Jardins et sa sœur Monique pour le dévouement et le soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca