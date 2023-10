GIGNAC, Diane Guérard



C'est le coeur lourd que nous partageons le départ de notre chère Diane, qui est décédée le 14 octobre 2023, à l'âge de 75 ans. Diane était aimée de tous, son sourire lumineux et son amour inébranlable pour sa famille resteront à jamais gravés dans nos coeurs. Elle était l'épouse de monsieur Yvan Gignac et la fille unique et chérie de feu Roger Guérard et de feu Marie-Claire Morency.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvan; son fils Nikola Luangrath et son conjoint Jocelyn Garneau; son petit-fils William Garneau Fréchette; son beau-frère Raynald Gignac et sa conjointe Francine Boulay; sa nièce Roxanne Brousseau Gignac; son petit neveu Elliot Cabana ainsi que plusieurs autres parents et ami (e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-parents : feu Albert Gignac et feu Gemma Defoy-Gignac; son beau-frère feu Réjean Gignac; sa belle-soeur feu Francine Gagné-Gignac et sa nièce feu Stéphanie Gagné-Gignac. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h enPlutôt que des fleurs, la famille souhaiterait que des dons soient faits à la Fondation du CHU de Québec-Université Laval, 825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, tél : (418) 525-4385, site web : https://fondationduchudequebec.org/