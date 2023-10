CHAREST, Gaston



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 12 octobre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gaston Charest, époux de madame Françoise Bruyère, fils de feu Thérèse Rousseau et de feu Ludger Charest. Autrefois de Saint-Apollinaire, il demeurait à Québec., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Il était le frère de feu Clément (Hélène Beaudet), feu Nicole, Diane (Jacques Moreau), Pierrette (Jacques Turcotte), Alain (Martine Boucher), Cécile (feu Benoît Laflamme, Gaston Desrochers) et de Bruno (Hélène Boucher). Il était également le beau-frère des membres de la famille Bruyère : feu Raymond (feu Germain Fournier), Micheline, feu Paul-Émile (France Boucher), Louise (feu André Villeneuve) et Jean-Louis. Il laisse dans le deuil sa filleule Annabelle Moreau; son filleul Patrick Charest; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Christ-Roi pour leur bienveillance, tous les bons soins prodigués et toute l'attention portée à Gaston. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.