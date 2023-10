Défi Rose Trip Maroc 2023: découverte du désert du Sahara à pied pour une attachée de presse de Québec et ses deux amies

Équipées d’une carte et d’une boussole, trois amies de Québec s’apprêtent à relever un défi d’orientation 100% féminin, soit le Rose Trip Maroc, auquel sont attendues quelque 822 participantes de différents pays.

Pendant quatre jours, Julie Morin, Marie-Hélène Raymond et Élisabeth Côté parcourront à pied les dunes de Merzouga, dans le cadre de la cinquième édition du défi Rose Trip Maroc, qui se tiendra du 26 au 31 octobre.

Cette année, plus de 274 équipes, dont certaines du Québec, de France, de Belgique, d’Angleterre et d’Italie, prendront part à l’événement.

Pour Les chamelles des dunes – c’est le nom qu’elles se sont donné –, une aventure n’attend pas l’autre. Si elles ont été capables de pagayer de Montréal à Québec en 2022 sur le fleuve à l’occasion du Défi kayak Desgagnés, pourquoi ne seraient-elles pas capables de gravir des dunes?

Photo Diane Tremblay

En novembre 2022, elles étaient inscrites au défi qui se déroulera dans quelques jours au Maroc.

«Je suis très fébrile. J’aime beaucoup les défis et l’aventure. Je suis prête à relever le défi. Surtout avec mes deux coéquipières, avec qui c’est facile de s’entendre, je ne suis pas trop stressée à ce niveau-là. C’est l’aventure d’une vie. Je ne pouvais pas dire non», a raconté Élisabeth.

«On s’entraînait déjà en faisant de la randonnée, mais c’est sûr qu’on a augmenté les distances pour mieux se préparer», a ajouté Marie-Hélène.

«Idéalement, si on avait un désert dans le coin, ça aurait été cool de se pratiquer à marcher dans le sable», a lancé Julie, qui est une figure connue dans le milieu des médias à Québec.

Après avoir avalé des kilomètres de marche et de course durant tout l’été, les trois participantes se sentent enfin prêtes. Leur départ est prévu ce lundi.

«Le défi dure quatre jours. Pendant les trois premiers jours, on doit réaliser des boucles dans le désert en cherchant des balises. La quatrième journée, on monte la plus haute dune de Merzouga toutes les équipes ensemble», a expliqué Julie.

Les filles ont reçu des formations pour savoir comment s’orienter avec une boussole, des compas et des cartes. Elles devront tout de même marcher entre 15 et 18 km par jour dans le sable et au soleil. Leur objectif est de terminer le défi tout en vivant une expérience humaine hors du commun.

Au Québec, une partie de l’argent amassé lors de l’inscription des participantes va pour soutenir des causes comme le Ruban rose et le Club des petits déjeuners. Les chamelles des dunes recueillent aussi des sous pour la Fondation du cancer du sein du Québec.