MASSÉ, Alain



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 10 octobre 2023, à l'âge de 68 ans et 6 mois, est décédé monsieur Alain Massé, fils de madame Marie-Paule Allaire Massé et de feu monsieur Hubert Massé. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa mère Marie-Paule; ses soeurs Danielle et Francine; ses neveux Maxime et Charles, pour lesquels il avait une grande affection, ainsi que ses tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.La famille remercie les intervenants du Centre d'hébergement du Boisé qui l'ont accompagné avec beaucoup de coeur et de dévouement. Nos pensées vont aussi à Lisette Boily qui a partagé sa vie pendant plusieurs années avec une grande bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Boussole. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web : https://www.laboussole.ca/fr/