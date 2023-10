ROY, Sr Fernande, r.e.j.



À la maison provinciale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles à Rivière-du-Loup, le 17 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, dont 70 ans et 7 mois de vie religieuse, est décédée Sr Fernande Roy, r.e.j., en religion, sœur Sainte-Colette. Originaire de St-Cyprien, elle était la fille de feu M. Charles Roy et de feu Mme Marie-Anne Gosselin. La Communauté ainsi que les membres de la famille recevront les condoléances à lale mardi 24 octobre de 19 h à 21 h, et le mercredi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Sr Fernande laisse dans le deuil, ses frères et ses sœurs : feu Marie-Laure, r.e.j., feu Fernand (feu Flore Tremblay), Pierrette (feu Jean-Yves Tremblay), Gilles (Dolorès Tremblay), feu Colette, Monique (feu Gaétan Tremblay), Yolande (feu Germain Aubut), feu Jean-Louis (Laure-Annette Aubut), Solange (Gaston Belzile), Henri-Paul (Yolande Tremblay), Mario (Francine Tremblay), Marcel (Claudine Tremblay), Francine (Régis Belzile), Benoit (Madeleine Dubé), Alain (Suzanne Proulx), Jocelyne (Paul Dumont), Régine (Carol Proulx). Elle laisse dans le deuil les membres des familles Roy et Gosselin, ainsi que les membres de sa famille religieuse. Les services professionnels ont été confiés à la :