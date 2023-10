«Anticosti 450 millions d’années de vie»: un livre-lettre d’amour à un territoire méconnu

« Il faut s’approprier le territoire, marcher ou naviguer la terre. Le Québec, il faut le découvrir avec ses pieds, ses bras et son cœur », lance le journaliste et auteur Mathieu-Robert Sauvé. Son livre Anticosti 450 millions d’années de vie est né de son attrait « viscéral, presque inné » pour ce lieu méconnu du Québec et des Québécois.

courtoisie Mathieu-Robert Sauvé

L’île d’Anticosti est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis septembre dernier. Une adhésion souhaitée depuis un bon moment et acceptée en raison de la géologie de la plus grande île de la province, témoignant de la première extinction massive de vie animale à l’échelle mondiale.

Beautés sauvages

Pour Mathieu-Robert Sauvé, journaliste scientifique au Journal de Montréal et auteur d’une douzaine de livres, cette inscription imminente au patrimoine de l’UNESCO s’ajoutait au caractère inaccessible de l’île qu’il a d’abord souhaité découvrir à pied, le sac au dos, à l’été 2022.

« Anticosti m’échappait et Le Journal de Montréal m’a donné cette chance. J’y suis allé en juillet 2022 dans le but de faire une série d’articles qui ont été publiés en juillet et août 2022 », raconte celui qui a vécu un véritable coup de foudre avec l’endroit.

Voilà pourquoi cette série de textes s’est rapidement transformée en un beau livre truffé de photos et d’informations colligées sur cette île méconnue. La faune, la flore, l’histoire, les naufrages, les quatre saisons, l’histoire humaine; le sujet était riche pour le voyageur habitué de marcher sur des territoires éloignés et souvent vierges, notamment innus.

Amateur de plein air, de randonnée et de canot-camping, Mathieu-Robert Sauvé a traversé Anticosti, à pied et en solitaire, d’une côte à l’autre. Il est revenu en août partager ses découvertes à une partie de sa famille, dont le côté sauvage de l’île.

« C’est un endroit qui a échappé à toutes sortes de contaminations comme la pollution. C’est très sauvage, mais ça ne fait pas peur. Il n’y a pas de prédateurs, de loups, ni d’ours. En une semaine je n’ai aperçu pratiquement personne et les animaux semblaient voir un humain pour la première fois », dit en riant l’aventurier qui randonnait hors sentiers.

courtoisie Alex

Un choc amoureux

Pour cette terre publique qui appartient aux Québécois, le journaliste n’a que de bons mots. Son histoire riche de 450 millions d’années d’évolution le fascine; d’où le titre de son ouvrage.

« Il s’agit du seul lieu où on retrouve autant de traces distinctives de l’extinction massive. Les couches se voient dans le sol. Il y a une grande biodiversité et des fossiles datant de millions d’années. C’est un endroit méconnu, même des Québécois. Pourtant, c’est un endroit mystique dans l’histoire humaine », raconte-t-il.

courtoisie Alex

courtoisie Mathieu-Robert Sauvé

Les photographies de Gaétan Laprise, photographe et technicien de la faune vivant sur l’île depuis 40 ans, permettent également de se faire une bonne idée des beautés d’Anticosti. Ses richesses naturelles comme sa faune et sa flore notamment. « La superbe rivière Jupiter est probablement la plus belle du Québec avec son eau émeraude », ajoute-t-il.

Visiblement sous le charme absolu de l’île, Mathieu-Robert Sauvé use de l’analogie du choc amoureux pour raconter sa rencontre avec Anticosti. Les premiers émois physiques, la splendeur qui laisse le souffle coupé et l’aspect inatteignable aux premiers abords.

courtoisie Alex

C’est d’ailleurs ce qu’il souhaite aux lecteurs : de sentir et de vivre ne serait-ce qu’une parcelle de son élégance « plus forte que tout » à travers les clichés et le contenu de ses recherches soulignant la richesse naturelle, culturelle et historique de ce magnifique endroit maintenant reconnu mondialement.

Le livre Anticosti 450 millions d’années de vie de Mathieu-Robert Sauvé se trouve dans toutes les bonnes librairies. Les éditions du journal, 249 pages

