TREMBLAY-GAGNON, Charlotte



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 10 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Charlotte Tremblay. Elle était l'épouse de feu monsieur Camille Gagnon, fille de feu madame Émeline Simard et de feu monsieur Stasio Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera àdès 12 h 30,Elle laisse dans le deuil, ses fils : Benoît (Nathalie) et Jérôme (Katia); ses petits-enfants : Mathieu, Sophie, Maxime, Charles, Emma et Tomas ainsi que sa soeur Micheline. Elle laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs ainsi que l'équipe de pneumologie de l'Hôpital Laval de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, tél : 418-656-4999, site web : https://fondation-iucpq.org/je-donne/