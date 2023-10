Banques alimentaires : Québec, sortez ces 18 M$, ça presse !

18 M$, c’est la somme dont le réseau des banques alimentaires du Québec a besoin pour boucler sa fin d’année 2023-2024.

Une situation urgente qui, si elle s’aggrave, pourrait provoquer une crise sociale.

Les organismes ne parviennent plus à répondre à la demande croissante d’aide alimentaire et les réserves de denrées s’épuisent.

Les files d’attente s’allongent devant les portes des lieux de distribution.

Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ?

Hélas, pour nombre de gens, la question se pose autrement !

Aurons-nous seulement quelque chose à nous mettre sous la dent ?

Combien d’enfants affamés sur leur banc d’école ?

Combien de personnes âgées qui ne comptent que sur leur maigre retraite pour subsister, peinent à s’alimenter correctement ?

Des familles en détresse...

Soutenir ces banques alimentaires, la responsabilité de l’État ?

Certainement, dans une société prospère, c’est le rôle de l’État d’éviter qu’une partie de sa population se retrouve en carence alimentaire. Des enfants sous-alimentés ne peuvent pas se concentrer et performer à l’école.

Le Québec a besoin de sang neuf, d’une jeunesse éduquée, dynamique et capable d’assurer la relève.

La Santé publique est directement concernée. Une population malade et dénutrie aura un impact sur le système de santé.

La pauvreté 2.0 ?

Des travailleurs à faible revenu. Des familles, dont les deux parents travaillent, des monoparentales, des étudiants, des diplômés...

Des gens précarisés par le manque de logements, les loyers exorbitants, les taux hypothécaires à la hausse, le panier d’épicerie inabordable.

Des travailleurs dont les salaires stagnent au même niveau depuis des années.

Comment s’en sortir ?

Chers membres du gouvernement.

En particulier Mme Rouleau, ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, et son collègue des Finances, M. Girard, prenez acte des demandes du réseau des banques alimentaires.

Soutenez leurs efforts, pour secourir une population victime de ce violent stress économique.

Allez Québec ! Sortez ces 18 M$, des gens ont faim, et c’est inacceptable.