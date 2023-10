Jean-Jacques Goldman, le génie musical derrière le succès de l'album «D'eux», le plus grand succès en français de Céline Dion

Nommé à maintes reprises personnalité préférée des Français, l’auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman, à qui l’on doit D’eux de Céline Dion, l’homme aux 300 chansons, qui a vendu plus de 30 millions de disques et réalisé de multiples tournées, a pourtant horreur de se trouver sur scène, étant rongé par un trac maladif avant chaque prestation. Dans sa récente biographie, l’auteur Ivan Jablonka tente de percer le mystère de cet homme qui aime se tenir loin des projecteurs.

Légende de la musique française, il aime entretenir le mystère, révélant très peu sur lui dans l’espace médiatique.

Photo fournie par les Éditions du Seuil

Aujourd’hui à la retraite, le chanteur de 72 ans, qui a connu plusieurs échecs avant son ascension au sommet, souhaite garder sa vie privée loin des caméras. Outre sa grande humilité, c’est aussi sa grande simplicité et sa discrétion qui en font un être énigmatique.

Même s’il n’a pas donné de concert solo depuis 2004, ses chansons passent encore aujourd’hui en moyenne 600 fois par jour à la radio dans son pays natal.

Dans sa biograhie, l’auteur et historien Ivan Jablonka a voulu comprendre le phénomène Goldman. Il a multiplié les recherches sur celui qui a longtemps trôné en tête du classement des personnalités préférées des Français.

Il s’agit d’une biographie non autorisée qui a déplu au principal concerné, l’obligeant à sortir de son mutisme pour crier haut et fort : « Je n’ai jamais rencontré cet auteur... Je n’ai autorisé aucun livre... Je n’ai pas le pouvoir de les interdire. »

Étrange vie de famille

Enfant d’immigrés juifs, Jean-Jacques est né à Paris en 1951. Son père lui a inculqué les valeurs du travail acharné.

Cette éducation rigide n’a pas fonctionné pour son fils aîné, Pierre, né de sa première union, demi-frère du chanteur qui a commis plusieurs vols avant d’être accusé pour un double assassinat. Emprisonné, il sera libéré après avoir purgé une peine de six ans de prison. Pierre Goldman sera abattu en 1979 en pleine rue par deux hommes à Paris, tout près de sa résidence, quelques mois après sa libération.

Cet événement a été traumatisant pour Jean-Jacques Goldman. Il faut dire que Pierre a été militant d’extrême gauche au Venezuela et que le père de Goldman, juif polonais, et sa mère, juive allemande, ont rejoint la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale pour devenir de grands militants communistes.

De l’échec au statut de star

Enfant, solitaire, il se réfugie dans la musique. Dès ses 7 ans, il débute des cours de piano jusqu’à ses 17 ans.

Après son service militaire, il joue de la musique comme passe-temps et travaille dans la boutique de sports de ses parents. Marqué par un concert de Léo Ferré, il décide de se lancer et sort un premier 45 tours solo. Ses débuts sont médiocres.

Après les échecs des ses trois premiers 45 tours, il est invité pour interpréter une nouvelle chanson sur l’émission Champs-Élysées, animée par Michel Drucker. En raison de sa nervosité et de problèmes techniques, la prestation ne fait pas bonne impression.

« Bon ben là, c’est foutu. J’ai pas de chance. Ma première télé, le truc important, c’est foiré », confia Jean-Jacques à un ami.

L’échec succède à l’échec. Le jeune homme est déçu. De son propre aveu, il sait qu’il n’a jamais été un battant. Il va retourner au magasin de ses parents vendre des skis et des raquettes de tennis.

Si les années 70 sont difficiles, il se fera remarquer dans les années 80. Le succès devient considérable. Son talent est indéniable, mais Goldman a un handicap. Il a un trac pratiquement insurmontable. Sa sœur médecin lui prescrit des bêtabloquants pour tenter de réduire son stress. Il est littéralement malade avant de monter sur scène. Sa passion, c’est la création, le reste, il n’en veut pas.

Cédant à la pression de son équipe, il acceptera de monter sur scène et faire des tournées, imposant ses conditions : salles petites ou moyennes en lui laissant l’espace nécessaire pour disparaître la nuit en solo, ce qui apaiserait son stress.

Collaboration avec céline

Goldman écrit de plus en plus de chansons pour les autres – on pense notamment à Johnny Hallyday.

Même s’il la connaît très peu, il rêve de travailler avec Céline Dion, impressionnée par sa voix unique. Nous sommes en 1994, et Céline est une star chez nous et aux États-Unis, mais encore peu connue en France.

Il propose d’écrire un album entier sur mesure pour Céline.

Au départ, tant Céline que René Angélil sont hésitants, connaissant encore peu l’œuvre de Goldman. On lui laisse finalement sa chance. Sachant que l’on souhaite des chansons d’amour, Goldman, qui connaît la star, mais peu la femme fait ses propres recherches en épluchant les articles d’ici et de chez nos voisins du Sud.

En sept mois, il écrit toutes les chansons de l’album.

Une belle amitié s’installera entre eux.

À sa sortie en 1995, D’eux devient un succès instantané en France et est certifié disque diamant la même année. Rapidement, il devient l’album francophone le plus vendu de l’histoire, avec près de 10 millions d’exemplaires écoulés.

Le duo retravaillera ensemble quelques années plus tard pour produire un autre album à succès, S’il suffisait d’aimer.

Jusqu’à la fin, Goldman entretiendra le mystère en se retirant du monde du spectacle alors qu’il est au sommet de la gloire. Pas d’explication ni de tournée d’adieu. Il vit aujourd’hui entre ses deux résidences, l’une en banlieue de Londres et l’autre à Marseille.

♦ L’auteur français Ivan Jablonka est historien et professeur d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Paris Nord. Il a écrit une quinzaine de livres.