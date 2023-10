Dans «Classé secret», France Castel joue une mère qui veut savoir pourquoi son fils est mort

L’énergique et infatigable France Castel campe une mère alcoolique et éplorée par la mort de son fils dans la deuxième saison de la série d’espionnage Classé secret.

La comédienne de 79 ans prête ses traits à la mère d’Émile Darcy (Patrick Labbé), qui a été tué dans le dernier épisode de la première mouture. Dix-huit mois ont passé et Maggie habite avec sa bru, Rachel (Mélissa Désormeaux-Poulin), et ses petites-filles, Azure (Charlotte Bégin) et Marine (Mali Corbeil Gauvreau), sur qui elle veille tout en soutenant Rachel.

Le temps a passé, mais la souffrance des membres de la famille demeure vive, la période de deuil n’étant achevée pour personne. Dans le cas de Maggie, qui n’a pas pu faire la paix avec son fils avant sa mort tragique, la douleur prend encore moins congé. Parce qu’elle avait fait une rechute dans la bouteille et qu’elle avait mis en danger ses petites-filles, Maggie avait été écartée de leur vie par Émile.

La grand-mère pose des questions à Rachel, elle qui connaît peu le monde des services secrets. Rachel lui explique qu’Émile est mort après avoir été touché par une balle perdue lors d’un exercice, réponse qui ne satisfait visiblement pas Maggie. Cette dernière va creuser pour en savoir plus, ce qui mettra Rachel, la nouvelle chef des Services de sécurité du Canada (SSC), dans une position inconfortable.

«Maggie ne comprend pas pourquoi son fils est mort et pourquoi. Elle va devenir obsédée par ça. Personne ne peut donner des réponses claires, mais son but est d’aller au bout de ça», a dit France Castel.

Des liens avec son personnage

Selon la comédienne, Maggie a fait amende honorable concernant son alcoolisme, un parallèle qu'elle fait avec sa propre vie. Elle-même a tourné la page sur sa consommation de cocaïne en travaillant énormément sur sa personne.

«Il y a des situations qui vous donnent une deuxième chance, mais dans le fond, si vous, vous ne vous la donnez pas cette chance, vous n’allez pas travailler pour. Oui, il y a des gens qui m’ont donné une deuxième chance, mais je l’ai prise aussi cette occasion», a mentionné la comédienne, avouant que ce rôle était «venu beaucoup [la] chercher» dans ce contexte.

Un gros automne

France Castel prend soin d’elle à la campagne avec son amoureux, entre les tournages des séries Nuit blanche 2 et STAT ainsi que du film Habiter la maison, de Renée Beaulieu.

«Je me promène d’un plateau à l’autre. En novembre, je pense que je me vais calmer! Je suis une extrémiste, comme vous le savez, et je me dis que tant qu’à vivre, vivons! On ne sait pas ce qui va nous arriver. J’ai perdu beaucoup de monde depuis trois ans, des gens très proches. On ne sait pas ce qui nous reste comme temps.»

Patience et souhait

France Castel dit en riant être de moins en moins patiente sur les plateaux, les journées étant longues et l’attente entre les prises pouvant être interminable. Mais elle ne compte pas prendre sa retraite de sitôt.

«J’aimerais jouer une sainte plutôt que de toujours interpréter des pécheresses! J’aimerais aussi jouer avec des actrices de mon âge, je pense à Micheline Lanctôt. J’aimerais qu’il y ait un projet avec des femmes mûres qui sont encore actives.»

Produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, et écrite par François Pagé, la deuxième saison de Classé secret démarre sur Addik le mercredi 18 octobre à 21h.