Dave Gaudet: «Comme si Mike Ward et Rachid Badouri ont un enfant»

Dave Gaudet revient de loin. Après des années à consommer, qui ont failli le détruire, l’humoriste de 40 ans originaire d’Edmonton s’est repris en main et il promène depuis mai 2022 un spectacle qu’il a autoproduit: La légende. «C’est un spectacle basé sur ma persévérance à réussir, dit-il. Des fois, le chemin est long. Ce n’est pas tout le monde qui a les mêmes cartes dans les mains, dans la vie.»

Quand la pandémie a frappé, Dave Gaudet ne bénéficiait pas de l’aide gouvernementale, la fameuse PCU, et il a dû aller se chercher un vrai emploi. C’est en travaillant dans un garage au Canadian Tire qu’il s’est mis à s’amuser sur TikTok.

«On m’en avait parlé avant, mais je pensais que c’était juste pour les ados, dit-il. Je me suis mis à faire des vidéos.»

Tout a explosé par la suite. En à peine deux ans, l’humoriste gagnait plus de 136 000 abonnés sur TikTok et voyait ses vidéos cumuler plus de deux millions de clics.

«C’est vraiment là que les gens m’ont découvert. Parce que tout le monde était sur son téléphone pendant la pandémie. Je faisais aussi des spectacles sur Zoom. J’ai vraiment attaqué le web à ce moment-là.»

En mai 2022, Dave Gaudet décidait de se payer le Club Soda et de présenter un nouveau spectacle: La légende. Devant le succès de cette soirée, il a décidé de programmer des représentations dans de petites salles ailleurs au Québec.

«Mais l’engouement était tellement fort que j’ai demandé à ce qu’on programme les plus grandes salles pour voir ce qui se passe. J’ai rempli la Salle Albert-Rousseau (à Québec) et le Théâtre Gilles-Vigneault (à Saint-Jérôme). Finalement, c’est devenu une tournée à travers le Québec.»

Dans ce spectacle, Dave Gaudet parle notamment de sobriété et de la pandémie. «Je fais aussi de la performance. Je danse beaucoup dans le show. C’est un spectacle très gris foncé. C’est comme si Mike Ward et Rachid Badouri ont un enfant. [rires]»

Parenthèse d’un soir

Il y a quelques jours, l’humoriste a ajouté une cinquantaine de dates à son calendrier, ce qui portera le compte à près de 100 représentations. Et déjà, il rêve d’aller jouer à la Place Bell de Laval, au printemps 2025. Pourquoi vouloir jouer dans ce grand aréna? «Parce que je suis un malade! [rires] Je suis la légende. Go big or go home. C’est carrément ça.»

Le surnom «La légende», Dave Gaudet l’entend à son sujet depuis plusieurs années. C’est probablement lors d’un passage au populaire balado Mike Ward Sous écoute que tout a commencé, dit-il. L’humoriste avait alors enfilé anecdote après anecdote.

Alors que sa tournée devrait se poursuivre pour une bonne année, Dave Gaudet fera une petite parenthèse d’un soir, en janvier prochain, le temps de capter le spectacle Maîtresse, au Club Soda.

«J’ai tellement de matériel en ce moment et je ne savais pas quoi faire avec ça. Comme je ne ferai pas de nouveau spectacle avant septembre 2025, je me suis dit que ce serait drôle que j’aie une maîtresse de mon show. Je la trompe juste un soir. Le spectacle sera filmé et on va le mettre sur mon site internet.»

Des années de consommation

Le 1er novembre, Dave Gaudet lancera aussi un nouveau balado: Parle-moé Dave!. À chaque épisode, durant une cinquantaine de minutes, l’humoriste improvisera sur divers sujets. «Je n’aurai pas d’humoriste invité car il doit bien y avoir 3000 podcasts au Québec avec des humoristes qui viennent raconter les mêmes anecdotes!»

Père d’une petite fille de deux ans, Dave Gaudet est à des milles de la personne qu’il a déjà été dans son passé. Né en Alberta, il s’est promené avec sa famille de Joliette à Ottawa à la Colombie-Britannique. «J’ai dû faire 27 écoles, dit-il. On déménageait sans arrêt. À l’âge de 15 ans, j’étais en appart. Ma vie d’adulte a commencé très jeune. Par la suite, ç’a été la consommation, la drogue, l’humour. [...] Je faisais de la cocaïne comme si j’étais un employé de Pablo Escobar! [rires]. Ce n’était pas une vie.»

Avec l’aide de ses amis et de sa femme et de beaucoup de séances de thérapie, il a réussi à s’en sortir. «L’énergie que je prenais pour me détruire, je l’ai transformée pour créer mon spectacle. [...] Aujourd’hui, je suis papa, j’habite à Tremblant, on a une petite maison tranquille dans le bois. Ma vie a changé.»