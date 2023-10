GAUDREAU, Andrée



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 14 octobre 2023, à l'âge de 60 ans et 5 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Andrée Gaudreau, conjointe de monsieur Jean Lachance, fille de feu madame Yolande Anctil et de feu monsieur Collin Gaudreau. Native de Tourville, elle demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13h.. Andrée laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses filles : Caroline et Catherine Brochu (Alex Beaumont); son petit-fils Raphaël Bernard; le père de ses filles Francis Brochu; les enfants de son conjoint : Jean-Philippe Lachance, Michaël (Véronique Hébert), Maxime (Audrey Richard) et Kim (François Paquet) et leurs enfants : Madison et Hubert, Arnaud et Delphine; sa soeur Denise (Serge Ouellet), ses frères : Richard, Michel et Jean-Pierre (Doris Bélanger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lachance : France (Simon Lachance), Yves (Jacqueline Foret), Lionel (Monique Tessier), Marthe, Sylvie (Louis Lehouillier), feu Sylvain, Louisette (Sylvain Soucy), Guylaine (Yves Paquet), Denis (Annie Germain); ainsi que tous les membres de la famille Brochu, son filleul Rémy Ouellet, sa filleule Andréanne Ouellet, ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca