Elle s’arrêtera où, la guerre d’Israël et du Hamas ?

Le Hamas devait savoir qu’en attaquant Israël aussi sauvagement, la riposte allait être sans pitié, sans mesure, sans limites. Des experts qui étudient depuis longtemps l’organisation terroriste soulignent d’ailleurs qu’elle implorait de telles représailles, dans l’esprit du culte de la mort, des martyrs, que cultivent ces groupes apocalyptiques.

Il est aussi fort possible que les islamistes se doutaient qu’ils allaient, du même coup, ouvrir une boîte de Pandore et embraser le Moyen-Orient. On ne départage plus le vrai du faux ; les positions se sont vite braquées.

Prenez l'hôpital Ahli Arab à Gaza : touché par un tir israélien ou victime d'une roquette défectueuse lancée par des Palestiniens ? Nous le saurons possiblement un jour, mais entre-temps, les rues arabes ont tranché : de Bahreïn au Maroc, en passant par l’Arabie saoudite, la Jordanie et l’Égypte, l’explosion a été attribuée à Israël, c’est réglé !

L’éveil d’antipathies latentes était inévitable. Les échanges de tirs se sont multipliés dans la zone frontalière entre Israël et le Liban, où les miliciens du Hezbollah, mieux équipés et mieux entraînés que ceux du Hamas, pourraient étendre et aggraver le conflit.

Réaliste, le ministère israélien de la Défense a annoncé l'évacuation de la ville de Kiryat Shmona, ordinairement peuplée de 25 000 habitants, dont la plupart étaient déjà partis. Kiryat Shmona est à moins de quatre-vingts kilomètres de la frontière libanaise.

UNE PRUDENCE EXCEPTIONNELLE ET OBLIGATOIRE

Comme le disait l’ancienne première ministre israélienne, Golda Meir (Joe Biden nous a récemment rafraîchi la mémoire), l’arme secrète des Israéliens, c’est qu’ils n’ont pas d’autre endroit où aller.

Les Américains, eux, se sont fait dire de rentrer au pays. Ou tout au moins de faire preuve d’une immense prudence face aux « tensions accrues dans divers endroits du monde » qui augmentent « le potentiel d'attaques terroristes, de manifestations ou d'actions violentes contre les citoyens et les intérêts américains ». Extrêmement rare que le département d’État émette un tel avertissement... planétaire.

LA GUERRE DANS L’AIR

Washington se méfie de l’Iran. Il a formé, armé, outillé les miliciens du Hamas ; il s’est montré plus généreux encore avec le Hezbollah libanais, et depuis plus longtemps. Joe Biden, dans son discours à la nation de jeudi soir, a beaucoup insisté sur cette menace : « L'Iran soutient la Russie en Ukraine, ainsi que le Hamas et d'autres groupes terroristes dans la région. »

La crainte que l’étincelle allumée par le Hamas n’embrase la région s’est intensifiée après que le Pentagone a indiqué qu’un destroyer américain « opérant dans le nord de la mer Rouge » a abattu jeudi trois missiles sol-sol et plusieurs drones « se dirigeant potentiellement vers des cibles israéliennes ».

Légitimement, Israël veut en finir avec le Hamas. Son entremêlement, physique et moral, avec les Palestiniens de la bande de Gaza engendrera toutefois de nouvelles victimes civiles, qui viendront alimenter la radicalisation des populations et des dirigeants arabes de la région.

Ça n’a commencé qu’il y a deux semaines ; accrochons-nous, ce sera long !