Voici un roman de science-fiction sur la mort de la liberté aux États-Unis

Dans ce roman très réussi, seuls l’art et la beauté des mots auront peut-être le pouvoir de changer les choses afin d’offrir à nos voisins du Sud un avenir moins sombre.

Dans cette dystopie qui se déroule à seulement quelques années de nous, les États-Unis d’Amérique n’ont vraiment plus rien d’une terre de liberté. À cause de la crise et des terribles troubles qui ont longuement paralysé le pays, une loi sur la sauvegarde de la culture et des traditions américaines a été adoptée.

Et malheur à celles et ceux qui y contreviennent, surtout s’ils ont des enfants : ces derniers sont aussitôt arrachés à leur famille afin d’éviter qu’ils ne soient contaminés par des idées ou des valeurs antiaméricaines. L’horreur totale, car ensuite, plus jamais les parents ne les reverront ni ne sauront ce qu’ils sont devenus.

Se battre avec les mots

Bird Gardner, 12 ans, aurait très bien pu être l’un de ces enfants. Mais d’une certaine façon, il a eu de la chance. Juste avant d’être envoyée derrière les barreaux parce qu’elle représentait un danger pour la société, sa mère s’est évaporée dans la nature.

Depuis, il vit avec son père bibliothécaire qui ne rate pas une occasion de lui rappeler à quel point il est important de respecter la loi et de faire profil bas pour échapper aux dénonciations. Ce que Bird fera jusqu’à ce que sa mère lui fasse parvenir une feuille couverte de croquis de chats. Au moment de sa disparition, Bird était trop jeune pour comprendre ce qui se passait, pourquoi sa mère, une célèbre poétesse d’origine asiatique, était considérée comme une traîtresse. Mais maintenant, il est bien décidé à la retrouver.

Un nouveau coup de cœur.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Western

Photo fournie par les Éditions Stock

Alexis Zagner est un comédien célèbre. Alors qu’il est sur le point de jouer dans une adaptation du Dom Juan de Molière, il décide de fuir Paris. Ce que vient aussi de faire Aurore, une jeune mère célibataire qu’il ne va pas tarder à rencontrer pour des raisons qu’on préfère ne pas dévoiler. Et pendant que les médias se déchaîneront sur le dos d’Alexis, ce couple improbable apprendra à se connaître. Un roman qui, en France, a fait couler beaucoup d’encre.

Les hommes ont peur de la lumière

Photo fournie par les Éditions Pocket

Brendan est chauffeur Uber. Ce qui n’est pas très loin de l’enfer dans une ville comme Los Angeles. Mais il n’a encore rien vu. Un jour, il aura pour cliente une dame aimable – pour changer ! – qui doit se rendre dans une clinique d’avortements de Van Nuys. Manque de chance, ils tomberont sur des manifestants pro-vie prêts à tuer pour défendre leurs idées. Un bon Douglas Kennedy.

La science des épices

Photo fournie par les Éditions Multi-mondes

C’est la première fois qu’un livre de ce genre nous passe entre les mains. S’inspirant du monde scientifique, il propose un tableau périodique des épices qui permet d’identifier les groupes aromatiques. Et grâce à lui, on va ensuite facilement pouvoir réaliser nos propres mélanges d’épices pour parfumer tous nos petits plats. Les recettes proposées sont aussi ultra-alléchantes !

L’histoire de l’art occidental

Photo fournie par les Éditions Hurtubise

Un autre livre passionnant. Qui porte cette fois sur l’art occidental, de la préhistoire à nos jours. Découpé en 12 chapitres abondamment illustrés, il lève le voile sur la peinture, la sculpture et l’architecture de chaque époque et, bien sûr, il nous permet d’apprendre au passage une foule de choses. Une excellente lecture de chevet.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

Le maître des énigmes

Mike Brink fait partie des quelque 50 chanceux à travers le monde à souffrir du syndrome du savant acquis. Vers la fin de son adolescence, au cours d’un match décisif du championnat de football scolaire, Mike s’est fait rentrer dedans à plein régime. Traumatisme crânien, perte de conscience, hôpital. Et pendant sa convalescence, il va réaliser que sa façon de percevoir le monde a complètement changé. L’accident a altéré son cerveau, et certaines de ses capacités cognitives ont carrément décuplé.

Un jeu dangereux

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Mike est passé maître dans l’art de créer des énigmes et des casse-têtes particulièrement complexes. Même que le Time Magazine l’a consacré meilleur problémiste du monde. Voilà d’ailleurs pourquoi la psychologue en chef d’un pénitencier pour femmes de l’État de New York finira par faire appel à lui. Jess Price, une détenue incarcérée depuis cinq ans pour le meurtre d’un jeune homme, a en effet dessiné dans sa cellule une sorte de casse-tête que personne ne parvient à déchiffrer. Mais ce dont la psychologue est à peu près certaine, c’est que ce casse-tête pourrait être lié à son crime, jusqu’à présent inexpliqué...

Avec son volet sciences occultes, un thriller captivant qui sort des cases.