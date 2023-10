Pourquoi pas une escapade à Salem pour fêter l'Halloween

Classique des classiques, Salem est la destination par excellence au mois d’octobre pour une escapade à saveur halloweenesque. Près d’un demi-million de personnes s’y rendent alors pour célébrer cette fête.

C’est dans cette petite bourgade qu’au XVIIe siècle, des délations menèrent à une série de procès hors norme où une centaine de femmes furent accusées de sorcellerie. Six hommes et 14 femmes furent exécutés au cours de l’été 1692. Rien de tel que cette triste et célèbre histoire pour que le mythe entourant Salem continue de fasciner et enveloppe la ville d’une aura mystérieuse.

Éminemment touristique, la ville regorge depuis plusieurs années de musées, de maisons hantées, d’attractions et de magasins de toutes sortes qui se prêtent d’autant plus à une visite automnale pour les fans d’envoûtements ou d’horreur.

Photo fournie par John Andrews, Destination Salem

Parmi les incontournables, l’imposante maison noire, plus connue sous le nom de « Witch House ». Reconvertie en musée d’histoire, elle fut le domicile de Jonathan Corwin, l’un des juges ayant participé au procès des sorcières de Salem, et est aujourd’hui le seul bâtiment de la ville à témoigner directement de cette période.

Le Salem Witch Museum retrace quant à lui l’histoire du célèbre procès en différents tableaux.

Et le renommé Peabody Essex Museum, abritant une variété d’expositions culturelles et compte 1,5 million d’œuvres d’art et d’artefacts du monde entier, vaut la visite. Il met souvent de l’avant une exposition relative à l’Halloween à cette période et cette année, et jusqu’à la fin du mois de juillet 2024, on peut y découvrir Bats!, une exposition interactive se consacrant à l’univers fascinant des chauves-souris.

Photo fournie par Kate Fox, Destination Salem

Architecture préservée

Salem est également connue pour son architecture du XVIIe siècle bien préservée et pour son rôle de port important à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Il est agréable d’y flâner simplement pour admirer les devantures des maisons des années 1600, découvrir son cimetière historique et profiter de l’animation de la ville.

Quoi de mieux qu’une visite guidée une fois la nuit tombée afin de découvrir l’histoire de la ville !

Photo fournie par Massachusetts Office and Travel Tourism

Un arrêt s’impose aussi devant la Bewitched Statue, cette statue mettant de l’avant Elizabeth Montgomery, l’interprète de Samantha Stevens, Ma sorcière bien-aimée, érigée depuis 2005. Malgré le fait que la série se déroulait au Connecticut, la statue vient commémorer à la fois l’histoire surnaturelle de la ville et l’une des émissions de télévision les plus populaires de son époque, la septième saison ayant été tournée à Salem.

BON À SAVOIR