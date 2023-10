GAGNON, Marie-Claire Larochelle



Au centre d'hébergement de Loretteville, le 13 octobre 2023, à l'âge de 103 ans et 6 mois, est décédée dame Marie-Claire Larochelle, épouse de feu M. Robert Gagnon. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.et de là au cimetière de Saint-Louis-de-Courville. Elle laisse dans le deuil son fils : Pierre (Jacqueline Lesage); ses petits-enfants : Sébastien Jean (Angela Flaherty), Marie-Ève Gagnon (Jonathan Blais) et Véronique Gagnon (Kevin Gallien); ses arrière-petits-enfants : Alex Blais, Laurie Blais et Vincent Gallien ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre : son époux, sa fille et son gendre : Danièle (Robert Jean), ses parents, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Larochelle et Gagnon. Un remerciement est adressé aux membres du personnel du centre d'hébergement de Loretteville pour leur accompagnement.