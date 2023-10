Fitzgibbon et le dollar américain: l’art de se mettre le pied dans la bouche

Il est épatant de constater à quel point le gouvernement caquiste peut toujours compter sur son ministre Pierre Fitzgibbon pour se mettre le pied dans la bouche.

En réaction à la sortie du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, mercredi, qui souhaite une monnaie québécoise dans un Québec indépendant, le superministre de l’Énergie et de l’Économie a rétorqué qu’il n’en voulait pas.

M. Fitzgibbon a ajouté qu’il serait «bien content» avec le dollar américain, et qu’il y aurait aussi un avantage à une monnaie nord-américaine.

Québec affaibli

Les péquistes considèrent que la politique monétaire canadienne affaiblit le Québec. Le problème, à leur avis, c’est qu’elle se doit de refléter la réalité des autres provinces canadiennes, qui entrent en concurrence, et non uniquement les impératifs économiques du Québec.

Le chef péquiste a fait valoir que plus l’ensemble politique est grand, plus les arbitrages sont compliqués et plus les conflits d’intérêts sont nombreux. Il donne l’exemple de pays désavantagés au sein de l’Union européenne.

Photo d'archives, Agence QMI

Grande influence

En 2007, le gouverneur sortant de la Banque du Canada, David Dodge, avait évoqué l’idée d’une monnaie unique.

Sa sortie avait fait beaucoup jaser, et l’idée n’avait pas convaincu la plupart des économistes, inquiets pour la souveraineté financière du Canada. Ceux-ci avaient estimé que le Canada sortirait au contraire affaibli d’un scénario avec monnaie unique.

C’était le cas de Stéfane Marion, économiste devenu stratège en chef de la Banque Nationale, qui avait relevé le fait qu’une devise nord-américaine donnerait aux États-Unis une grande influence sur la politique monétaire canadienne. Il s’agissait pour lui d’une fausse solution.

Imaginez s’il fallait adopter le dollar américain, avec le contexte d’instabilité qui a depuis envahi à peu près toutes les sphères de la société américaine!

Pierre Fitzgibbon est passé maître des déclarations à l’emporte-pièce, alors que les politiciens n’ont que rarement avantage à réfléchir ainsi à voix haute. Il faut croire qu’il n’apprendra jamais... ou qu’il s’en fiche.