«Hackney Diamonds»: sept choses à savoir sur le nouvel album des Rolling Stones

Les Rolling Stones n’ont pas accroché leur micro et reviennent avec un nouvel album, leur premier de compositions originales depuis 2005. Le Journal vous propose sept choses à savoir sur Hackney Diamonds.

Vidéoclip sexy

Pour leur tout premier extrait lancé, Angry, lancé il y a quelques semaines, les Stones ont voulu frapper un grand coup. Ils ont engagé l’actrice Sydney Sweeney (The White Lotus, Euphoria) pour qu’elle se déhanche de façon sexy sur la banquette d’une décapotable, le tout sur Sunset Boulevard, à Los Angeles, pendant que des montages nous montraient d’anciens panneaux publicitaires animés avec des archives des Stones. Le clip, réalisé par François Rousselet, compte plus de 19 millions de visionnements sur YouTube.

Des grosses pointures

Les Stones étant les Stones, ils ont fait appel à leurs amis pour célébrer ce grand retour sur disque. Parmi les 12 chansons de l’album, on peut ainsi y entendre des collaborations de l’ancien bassiste des Stones, Bill Wyman, de Stevie Wonder, Paul McCartney et Elton John. Mais la participation la plus remarquée est sans conteste celle de Lady Gaga, sur Sweet Sounds of Heaven. La star pop délaisse son style habituel pour nous démontrer toutes ses capacités vocales dans ce duo avec Jagger qui reçoit déjà des éloges.

Charlie Watts présent de façon posthume

Même s’il nous a quittés en août 2021, le batteur Charlie Watts se retrouve sur deux titres de Hackney Diamonds. En effet, les Stones ont réussi à récupérer des enregistrements qu’il avait faits en 2019. Dans une entrevue, Keith Richards a dit s’ennuyer beaucoup de son ami. «Depuis que Charlie est parti, c’est différent. Il était le numéro quatre. Bien sûr qu’il nous manque.» C’est le batteur Steve Jordan qui remplace Watts sur le reste des morceaux de l’album. Quand il était malade, Watts avait dit au reste du groupe qu’il souhaitait que Jordan le remplace jusqu’à ce qu’il aille mieux. «Ç’aurait été beaucoup plus difficile sans la bénédiction de Charlie», a dit Richards.

Ne pas sonner «rétro»

Pour leur premier album en 18 ans, les Stones ont fait appel au réalisateur Andrew Watt. Ils ont enregistré dans différents studios à Los Angeles, Londres, New York et même aux Bahamas. En entrevue avec le média Q, Mick Jagger a dit qu’il ne voulait pas que les nouvelles chansons sonnent «rétro». «J’ai dit à Andy que je voulais que ce soit un album des Rolling Stones, mais que ça devait sonner comme s’il avait été enregistré cette année. Nous ne voulons pas que ça sonne comme si ça faisait 40 ans, et bien sûr ça ne l’est pas. Ça sonne comme aujourd’hui.»

Une entrevue avec Fallon

Le 6 septembre dernier, les Rolling Stones ont organisé un grand événement à Hackney Empire, à Londres. Ils ont été interviewés par Jimmy Fallon dans un événement qui a été retransmis en direct à travers le globe. Durant l’entretien, Jagger a dit que le groupe n’aurait pas sorti cet album si les musiciens ne l’avaient pas vraiment aimé. «Nous ne voulions pas juste faire n’importe quel disque et le sortir. Avant le travail, nous nous sommes dit: faisons un album que nous adorons nous-mêmes. Des gens peuvent l’aimer, d’autres non. Mais nous l’aimons et nous espérons que vous l’aimerez aussi.»

Pochette colorée

Pour illustrer leur nouvel album, les Stones ont demandé à l’artiste spécialisée en animation numérique Paulina Almira de se charger de la pochette. En plus d’être disponible sur les plateformes d’écoute en continu, Hackney Diamonds sera lancé sur un vinyle en édition limitée.

Courtoisie

Critiques dithyrambiques

Quelques jours avant sa sortie officielle, des médias internationaux ont commencé à sortir leur critique de Hackney Diamonds. Au moment d’écrire ces lignes, l’agrégateur de critiques Metacritic avait comptabilisé six critiques de médias pour une note globale de 87%. Le magazine britannique The Telegraph lui a donné une note parfaite de 5 étoiles, affirmant qu’il s’agissait du meilleur album des Stones depuis leur époque glorieuse dans les années 1970. Le magazine Rolling Stone lui a attribué 4 étoiles en disant qu’il s’agissait d’un album «vibrant et qui unit».