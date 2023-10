Photo d’archives

Présentée par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, la Collecte Verte sera de retour demain pour sa 23e année. L’événement biannuel récupérera gratuitement le matériel désuet électrique, informatique ou électronique de 10 h à 16 h. Le chapiteau sera ouvert à tous, citoyen ou entreprise, dans le stationnement du siège social de la Caisse, au 2287, avenue Chauveau, beau temps mauvais temps. La Collecte Verte de cet automne est réalisée à l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets. C’est maintenant plus de 448 tonnes qui ont été détournées de l’enfouissement. Les citoyens qui se déplaceront pour la cause auront la chance de participer à un concours. Pour savoir ce qui sera accepté ou non, la règle est simple : tout ce qui fonctionne avec une pile ou qui se branche sera trié méticuleusement et recyclé afin de réutiliser les matières premières. Sur place, une grande équipe composée de bénévoles et d’employés qualifiés s’attellera à faire un prétriage optimal des matières. Pour de plus amples renseignements, visitez CollecteVerte.ca.

Soirée vins et fromages

Photo fournie par le club

Philippe Giguère (photo), pharmacien à la pharmacie G. Fleury, M. Lajoie & P. Giguère, pharmaciens propriétaires affiliés au réseau Brunet, a accepté la présence d’honneur de la Soirée vins et formages 2023 de la Fondation et du Club Richelieu Québec–L’Ancienne-Lorette, qui se tient ce soir au Patro Roc-Amadour de Québec. Les profits amassés serviront à la Fondation et au Club à soutenir leurs œuvres : la Maison Jean Lafrance, la Maison Richelieu, Hébergement Jeunesse, le Patro Roc-Amadour, la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette et le Corps de cadets 2846 Richelieu L’Ancienne-Lorette de même que d’autres organismes venant en aide aux jeunes.

Combien vaut votre collection ?

Photo fournie par le Club

Le Club des Collectionneurs d’Épinglettes, région de Québec, vous donne rendez-vous aujourd’hui et demain à Fleur de Lys, centre commercial, et ce, durant les heures habituelles d’ouverture, alors que plusieurs exposants sont sur place. Ventes et achats seront possibles. Plusieurs épinglettes seront regroupées par thème, dont le hockey, évidemment.

Les McGee au golf

Photo fournie par la famille

La tradition dure depuis maintenant 25 ans. Les membres de la grande famille McGee (photo), dont la plupart demeurent à Québec (quatre dans Portneuf et trois autres de l’extérieur de la région de Québec), se réunissent en septembre de chaque année pour leur journée annuelle de golf. Il est rare qu’un minitournoi de golf rassemble exclusivement des joueurs issus d’une même famille, et ce depuis si longtemps. Cette année, le 2 septembre, ils étaient 24 joueurs (6 quatuors) à prendre le départ sur les allées du Club de golf des Pins à Saint-Alban, le tout évidemment suivi par un « 19e trou » très animé, me dit-on. Le clan McGee entend poursuivre la tradition encore plusieurs années.

Anniversaires

Photo d’archives, MEGA/WENN

Benyamin Nétanyahou, premier ministre d’Israël de 1996 à 1999, de 2009 à 2021 et à nouveau à partir de 2022, 74 ans... Kim Kardashian (photo), femme d’affaires, productrice et personnalité médiatique américaine, 43 ans... Mélanie Turgeon, skieuse alpine retraitée, championne du monde en descente en 2003, 47 ans... Annie Blanchard, chanteuse de Star Académie 2005, 46 ans... Jean Gauthier, heureux retraité (cellulaire et auto), 70 ans... Eddy LaBrie, auteur et journaliste retraité du Journal de Québec depuis 1994, 82 ans...

Disparus

Photo tirée de Facebook

Le 21 octobre 2022 : Lori Saint-Martin (photo), 62 ans, essayiste, nouvelliste, romancière, critique et traductrice québécoise d’origine franco-ontarienne... 2021 : Martha Henry, 83 ans, actrice canadienne de théâtre, de cinéma et de télévision qui a été remarquée pour son travail au Festival de Stratford, en Ontario... 2020 : Frank Horvat, 92 ans, photographe italien, grand voyageur, observateur de la mode et de la rue, auteur de saisissants portraits de femmes... 2016 : Jean Gagné, 66 ans, Frenchy Martin pour les amateurs de lutte de la WWF des années 80... 2015 : Peter Baldwin, 82 ans, acteur britannique... 2013 : Gianni Ferrio, 88 ans, compositeur et chef d’orchestre italien... 1997 : Sylvio Kirouak, curé à la Cathédrale de Chicoutimi de 1947 à 1967... 1996 : Lucille Desparois, 87 ans, conteuse et comédienne (Tante Lucille)... 1993 : Denise Proulx, 64 ans, comédienne québécoise... 1984 : François Truffaut, 52 ans, réalisateur français... 1970 : Eugène Lapierre, 71 ans, organiste, professeur, compositeur, musicographe, administrateur du Conservatoire national de Montréal... 1969 : Jack Kerouac, 47 ans, romancier (Sur la route), poète américain et l’un des fondateurs du mouvement Beat Generation.