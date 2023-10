La surcharge

Mais non, le verre n’est pas à moitié plein, il est à moitié vide, voyons. Il ne faut pas que ça aille bien, comprenez-vous? Ne niaisons pas! Allez, dénigrons. Diminuons.

Rapetissons. Nous sommes un peuple de morons qui ne sait pas voter, qui se fait traverser par l’impôt, arnaquer par ses gouvernements. Maltraités dans les CHSLD, entourés de ripoux dans la police, abusés dans les machines à sous des bars et piégés à l’épicerie. On se fait enfariner par des fraudeurs de grandes banques, les pétrolières nous volent sans vergogne, on manque de professeurs qualifiés et on a une pénurie de logements. Les routes s’écroulent, les rues se bloquent, l’air et l’eau se réchauffent et se polluent, des peuples se tuent, les partisans ne sont que des fefans.

On ne lit plus mais on texte dans un tsunami de fautes. On fait fi des pauvres, on rit des moins informés. Et on se pacte et on se gèle. On abandonne nos chiens et chats.

On chiale, on se plaint, on dénonce, on accuse, on moucharde.

EH OUI, C’EST NOUS

Est-ce qu’on se reconnaît? Mais oui, c’est nous, les champions des antidépresseurs. C’est nous qui ne comprenons toujours pas les pluies de l’automne, la neige et le froid de l’hiver ainsi que les inondations du printemps. Nous qui n’achetons pas québécois. Nous qui laissons les géants américains venir nous voler tout rond. Nous qui avons épuisé notre population de caribous et nous qui sommes incapables de gérer la présence des chevreuils dans les villes. C’est nous qui sommes à genoux pour avoir une équipe de baseball après avoir abandonné celle qu’on avait déjà.

LES LUNETTES

Incapables de dire que le nouveau pont Champlain est génial, que le nouvel échangeur Turcot est merveilleux, que la ville de Montréal est en train de se refaire une beauté, que le Canadien va bien se rebâtir. Que le Québec fait des progrès immenses dans le domaine du cancer et de la cardiologie. Fin des bagarres et des barbares chez les juniors. Ne parlez pas de ça, svp.

Faut pas venir fou avec le positif non plus. Ah! moi pis mes lunettes roses...

PETIT PAQUET