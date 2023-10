L’actrice Emily Blunt s’excuse après avoir dit d'une serveuse qu'elle était «énorme»

L’actrice britanno américaine Emily Blunt s’est excusée d’avoir qualifié une serveuse d’énorme dans une entrevue lors de l’émission de télévision «Jonathan Ross Show» en 2012.

• À lire aussi: Britney Spears évoque sa liaison tumultueuse avec Colin Farrell

• À lire aussi: Les Rolling Stones ont donné un concert surprise, avec Lady Gaga comme invitée, dans un club de New York

• À lire aussi: Paris Hilton prépare un nouvel album produit par Sia

Cet extrait a refait surface ces dernières semaines montrant l’animateur Jonathan Ross affirmer que les Américains mangeant au restaurant Chili’s sont tous énormes.

L’actrice a alors raconté une anecdote survenue lors d’un tournage commençant par «la femme qui m’a servi était énorme et avait [probablement] des repas gratuits chez Chili’s».

Lorsqu'elle a pris connaissance de cette vidéo, Emily Blunt s’est excusée publiquement vendredi en entrevue avec le magazine People.

«Je suis consternée d’avoir dit quelque chose d’aussi insensible, de blessant et hors sujet par rapport à ce que j’étais en train de raconter», dit-elle.

«Je me suis toujours considérée comme étant quelqu’un qui ne voudrait jamais offenser qui que ce soit, donc peu importe ce qui m’a pris, de dire quelque chose comme ça est complètement méconnaissable pour moi et pour tout ce à quoi je crois, continue-t-elle. Mais c’est arrivé, et je suis désolée pour le mal que cela a causé. Je suis assez vieille pour savoir qu’il faut faire mieux.»

L’actrice est connue notamment pour ses rôles dans les films à succès Le diable s’habille en Prada, Sans un bruit, Sicario et plus récemment, Oppenheimer.