L'armée israélienne débarque dans le village numéro 2 du Hamas

L'armée israélienne a effectué samedi à l'aube une descente en Cisjordanie occupée dans le village du numéro deux du mouvement islamiste Hamas, où elle a arrêté une vingtaine de personnes et interrogé des dizaines d'autres, selon un édile et des témoins.

Ce raid dans le village d'Aroura, à 20 km au nord de Ramallah, est survenu alors qu'une guerre fait rage dans la bande de Gaza entre le Hamas, au pouvoir dans ce territoire, et Israël, après une sanglante attaque menée par le mouvement islamiste en territoire israélien le 7 octobre.

Aroura est le village dont est originaire le numéro deux du Hamas Saleh al-Arouri, qui vit en exil au Liban.

Des dizaines d'habitants du village ont été interrogés par l'armée israélienne et plus de vingt d'entre eux ont été arrêtés, dont un frère de Saleh al-Arouri et neuf de ses neveux, selon le maire du village Ali Al-Khasib et des témoins.

L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir mené, conjointement avec le service de sécurité intérieure, le Shin Beth, une opération à Aroura au cours de laquelle elle a «interrogé et arrêté des dizaines de membres du Hamas dont des proches du dirigeant de l'organisation terroriste Hamas Saleh Arouri».

AFP

L'armée israélienne s'est emparée de la maison de M. Arouri et y a conduit pour interrogatoire des dizaines d'habitants du village, a indiqué à l'AFP M. Khasib.

Elle a déployé par ailleurs sur la façade de la maison une banderole avec une photo de Saleh al-Arouri sur fond de drapeau israélien, selon des témoins et des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Comme pour envoyer un message au Hamas, la banderole portait l'inscription en arabe «Ici c'était la maison de Saleh Arouri et c'est devenu le QG d'Abou Al-Nimer - renseignement israélien».

Selon les habitants du village, Abou al-Nimer est l'alias de l'officier du renseignement israélien responsable du secteur comprenant Aroura.

AFP

«Pour la durée de l'opération, la maison de Saleh Arouri a été utilisée par le Shin Beth et l'armée comme QG pour la détention et l'interrogatoire des activistes», a précisé l'armée israélienne.

Saleh Arouri, accusé par Israël d'être le cerveau de nombreux attentats, a été élu en 2017 comme adjoint au chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh, devenant ainsi officiellement le numéro 2 du mouvement islamiste.

Après avoir passé près de vingt ans au total dans les prisons israéliennes, Saleh al-Arouri a été libéré en 2010 à la condition qu'il s'exile. Il est aujourd'hui basé au Liban.