Laurie Babin en vedette dans la série «Lac-Noir» de Club illico: une carrière en pleine ascension et un bac à finir

Laurie Babin étudie à temps plein, cet automne, pour terminer son bac en littérature à McGill. Avant de retourner sur les bancs d’école, elle a toutefois tourné la deuxième saison du thriller Lac-Noir, dans lequel son personnage de loup-garou inexpérimenté a tout à apprendre.

Jade, son personnage, a mordu accidentellement son petit ami Dave (Anthony Therrien) et l’a transformé en loup-garou. Elle ignorait tout de sa condition parce que sa défunte mère, Maryse (Louise Cardinal), la médicamentait avec l’aide de la Dre Morot (Marie-Evelyne Lessard) pour éviter qu’elle ne se transforme en bête assoiffée de sang. Or, comme elle a cessé sa médication... Dave est devenu une bête à son tour.

Photo fournie par Club illico

Jade se sent coupable et vit le deuil de sa mère dans cette suite réalisée par Frédérik D’Amours, qui a partagé à nouveau la plume avec les auteurs Charles Dionne et Martin Girard.

Comme la jeune femme a hérité du camp de vacances familial, elle devra décider de ce qu’elle fait avec cette propriété que convoite le dangereux maire Conrad Cochrane (Andreas Apergis).

«Au départ, Jade refuse de vendre au maire Conrad. Comme on en a eu un aperçu à la fin de la saison 1, Conrad veut en faire un camp de chasse pour les loups-garous», a dit la comédienne de 25 ans, que l’on a connue dans la série L’Échappée, à TVA.

Dans la première saison, Laurie Babin avait beaucoup à jouer le coup de foudre de son personnage avec Dave. Cette fois, sa partition est plus dense. «Il y a plus de tensions avec Dave à cause de sa transformation en loup-garou. Ça affecte beaucoup son humeur. Ça change vraiment la dynamique. Ils s’aiment encore, mais on n’est plus dans les premiers papillons.»

Photo fournie par Club illico

En fait, elle se sent coupable d’avoir entraîné son chum dans cette vie et elle doit aussi s’occuper de son frère Victor (Maxime Gibeault), qui est enfermé dans un bunker depuis l’âge de 10 ans. Le Sénat des loups-garous l’a condamné à mort et le cherche depuis tout ce temps.

Et comme une pleine lune approche, Jade est inquiète à l’idée de se transformer en loup-garou pour la toute première fois. Jade et Dave vont s’enfermer dans la même cage – pour éviter de semer la mort sur leur passage –, une expérience qui ne se passera pas nécessairement bien.

Transition

Pour la comédienne, c’est une période de transition qui s’opère vers des rôles plus matures. On la verra dans la troisième saison de la série jeunesse La vie compliquée de Léa Olivier sur Club illico, tournée il y a déjà un moment, mais en outre elle embrasse de plus en plus des rôles de jeunes adultes, elle qui a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans dans Tactik, en 2012.

«Je suis maintenant trop vieille pour jouer une ado comme dans L’Échappée, mais trop jeune pour jouer une mère», a résumé l’interprète vue récemment dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, de Xavier Dolan, sur Club illico, et qui brille dans le film Les chambres rouges, de Pascal Plante, qui fait un tabac dans des festivals de partout dans le monde.

Photo fournie par Némésis Films

Une fois son bac en littérature en poche, Laurie Babin rêve d’écrire des scénarios tout en continuant à jouer, autant ici qu’à l’étranger, et ce, dans les deux langues.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la deuxième saison de Lac-Noir sera accessible sur Club illico à compter du jeudi 26 octobre.