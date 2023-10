Le mépris anglophone, encore et toujours, pour toujours

On s’habitue, mais on reste toujours surpris.

La réaction complètement irrationnelle du Canada anglais sur la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers et des autres provinces est une piqûre de rappel.

Une autre fois, le Canada anglais montre sa condescendance pour les grenouilles.

Stop moaning, french.

Qu’une mesure aussi logique que technique provoque ce genre de réactions est ridicule.

Qu’importe si:

Elle s’applique autant pour les universités francophones qu’anglophones.

La plupart des autres provinces canadiennes l’appliquent, parfois directement, souvent indirectement.

C’en est déjà trop.

Les réactions

Il y a d’abord l’accusation de xénophobie. Classique. Selon un des principaux chroniqueurs du National Post, la «discrimination est populaire dans la province».

Un «pet dans la direction générale du Canada», toujours selon lui. Comparaison scatologique glorieuse. Du «vandalisme», selon un autre. Une tentative de «Kill McGill», dans le Montreal Gazette.

Le Globe and Mail estime en éditorial que ça prend un «small mind» pour appuyer cette politique.

Comme argument béton, attention l’originalité, il nous rappelle que le Québec reçoit de la péréquation.

Le lien entre péréquation et les frais de scolarité?

Une énigme à trouver dans votre prochain jeu d’évasions.

Qu’importe, la péréquation sert toujours d’argument d’autorité pour prouver que les Québécois sont des bébés gâtés. «Prenez vos lentilles, fermez vos yeules».

D’ailleurs, note de service, on attend encore les éditoriaux sur l’état de l’Université Saint-Jean en Alberta, sur l’Université Sudbury qui n’a plus de cours en français depuis trois ans, sur la suppression de programmes en français à l’Université Laurentienne.

Nowhere to be found.

Mais bon, après avoir accusé le Québec d’«éradication de la communauté anglophone» avec la loi 96, d’«épuration ethnique» avec la loi 21, d’«un malaise social» dû à une tempête de neige, et comparé une affaire de pâtes en français à l’esclavage, on se dit qu’un «pet», un «petit esprit» et la péréquation, c’est pas si pire.

Subtilié

D’autres sont plus poétiques. Pablo Rodriguez, pourtant habituellement peu enclin à cette surenchère, estime que le Québec se ferme aux «fenêtres du monde».

La journaliste Hélène Buzzeti a pourtant ressorti que la Nouvelle-Écosse a mis le même genre de politique en place pour les étudiants hors province en 2015. Et que les frais de scolarité pour les étudiants étrangers en Colombie-Britannique et en Ontario pour une panoplie de programmes resteront nettement plus élevés qu’au Québec.

Les fenêtres sont-elles fermées, givrées et ornées de rideaux, là-bas?

Mais ce qui fâche encore plus, c’est l’entrée de la mairesse de Montréal dans ce rigodon.

«Un coup dur à la réputation internationale de la métropole du Québec», a-t-elle dit.

Comme si la réputation internationale de Montréal se calculait selon un baromètre de son anglicisation.

«Je suis allée tâter le pouls, parler avec le milieu économique», a-t-elle expliqué.

Mme Plante, n’êtes-vous pas de gauche?

Vous reprenez vraiment les mêmes vieux clichés des milieux économiques qu’on rabâche depuis la loi 101 : des «talents» perdus, des «investisseurs» inquiets et des «investissements» qui iront ailleurs?

La «métropole francophone des Amériques» et la justice sociale, ça ne s’applique pas, ici?

J’ai souvent salué votre immense courage et votre vision pour faire de Montréal une ville à hauteur d’hommes et de femmes. Sincèrement.

Il serait bien qu’un jour la mairesse trouve aussi un peu de ce même courage sur le fait français à Montréal, plutôt que de jouer à la courroie de transmission des «milieux économiques».