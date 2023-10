Voici les 15 meilleures choses gratuites à faire à New York

New York est l’une des villes les plus chères du monde. Pas surprenant qu’un séjour au creux de ses gratte-ciel puisse devenir hors de prix. Heureusement, on y découvre beaucoup plus de choses gratuites – et géniales – qu’on pourrait le penser.

Plusieurs grands classiques de la Grosse Pomme ne coûtent pas un sou, et il existe en prime une foule d’expériences originales et sans frais pour plonger dans son ambiance inimitable. Voici quelques-unes des meilleures.

15 choses gratuites à faire à New York:

1. Prendre le ferry de Staten Island pour voir la statue de la Liberté.

Maxime Levrel / Pexels

Pas besoin de payer pour admirer Lady Liberty de près. Le traversier gratuit qui relie Manhattan à Staten Island la longe de près, en plus de vous offrir de superbes vues sur la ville. Il y a des départs tous les jours et tous les soirs, à l’année. (Notez bien que ce ferry ne s’arrête pas à Ellis Island, où se trouve la statue. Pour y poser les pieds, il faut prendre un autre bateau, payant celui-là, avec Statue City Cruises.)

2. Visiter le nouveau parc «flottant» Little Island.

Coco Tan / Unsplash

Inauguré en 2021, cet espace vert new-yorkais est construit au-dessus du fleuve Hudson, dans l’ouest de Manhattan. De loin, on voit qu’il repose sur 132 «tulipes de béton» géantes. Vous vous y promènerez au milieu de 350 espèces de fleurs, arbres et arbustes et pourrez assister, en été, à des événements culturels et spectacles gratuits dans son grand amphithéâtre ou sur sa petite scène secondaire.

Nikunj Singh / Unsplash

3. Flâner sous les grands arbres de Central Park.

Barron Roth / Unsplash

Allez à New York sans aller à Central Park? Impensable, du moins pour une première visite. Environ 42 millions de visiteurs découvrent chaque année les allées, coins pique-nique, étangs et pavillons de cet espace vert iconique de 3,4 km2. Ne manquez pas les cerisiers en fleurs si vous y allez au printemps, ni la zone Strawberry Fields, hommage à John Lennon.

4. Visiter la magique Morgan Art Library and Museum sur Madison Avenue.

Susan Q Yin / Unsplash

Cette bibliothèque à l’ambiance «harry-potteresque», construite entre 1902 et 1906, recèle d’ouvrages précieux et d'œuvres d’art amassés par son créateur, Pierpont Morgan. Sur ses tablettes reposent aussi bien des papyrus anciens que des partitions de Mozart et des bibles de Gutenberg. L’entrée est gratuite un soir par semaine, les vendredis entre 17h et 19h (il faut réserver). Le café et la boutique sont accessibles sans frais en tout temps.

5. Passer un moment à la mer à la plage Rockaway dans le Queens.

Hayley Pfitzer / Unsplash

Surf, food trucks et sable doux... On ne s’en douterait pas, mais il y a des plages géniales à New York. Prenez le métro et allez étendre votre couverture à Rockaway Beach, dans le Queens. Déambulez sur la promenade 9 km au bord de l’Atlantique et gardez l’œil ouvert: parfois, on voit des dauphins!

6. Profiter des nombreux musées gratuits.

À New York, il y a une foule de musées qui sont soit gratuits en tout temps, soit gratuits à certains moments. Le Bronx Museum of Arts et le Socrates Sculpture Park (en plein air) sont toujours sans frais, par exemple. De son côté, le Brooklyn Children’s Museum ouvre ses portes aux familles gratuitement tous les jeudis entre 14h et 17h. La liste est longue! L’office de tourisme répertorie les options sur son site www.nyctourism.com (vérifiez directement les détails auprès des institutions cependant).

7. Parcourir la High Line, avec ou sans guide.

Alex Simpson / Unsplash

Ce parc du West Side construit en hauteur sur une ancienne voie ferrée, dont la dernière portion a été inaugurée en 2019, est vite devenu un classique de New York. Plantes luxuriantes, passages, aires de détente et œuvres d’art contemporaines jalonnent le parcours de 2,3 km, qui permet de prendre le pouls du quartier. Envie d’en savoir plus sur son histoire? Des tours gratuits sont offerts par des doctorants plusieurs jours par semaine, à heures fixes, à l’année. Les infos sont en ligne au www.thehighline.org.

8. Traverser le pont de Brooklyn.

Yoav Aziz / Unsplash

Au moment de sa construction, achevée en 1883, cette structure emblématique était le plus haut pont suspendu au monde. Il est devenu depuis un monument historique protégé. Vous pouvez le traverser en voiture, mais aussi à pied ou à vélo (une nouvelle voie cyclable s’est d’ailleurs ajoutée en 2021). Assurez-vous d’y aller avec un téléphone bien chargé pour prendre des photos: les vues sont magnifiques!

9. Profiter d’un tour guidé à pied gratuit.

Sam Butler /Unsplash

Pour découvrir un quartier particulier de New York, rien de mieux qu’un petit tour guidé à pied. L’association de bénévoles Big Apple Greeters en propose plusieurs gratuits, dans plusieurs langues et sous plusieurs thématiques. Il faut réserver tôt. Le Flatiron – Nomad District offre de son côté des tours gratuits tous les dimanches à 11h pour découvrir le fameux building aplati et ses environs.

AxelHoumadi / Unsplash

Impossible de se rendre à l’endroit où se sont effondrées les deux tours du World Trade Center en 2001 sans ressentir une forte émotion. Le monument commémoratif honore la mémoire des quelque 3000 victimes de l’attaque terroriste ainsi que ses survivants. Vous pouvez visiter l’extérieur du site, avec ses deux émouvantes fontaines, sans frais. Pour ce qui est du musée, l’entrée est payante, sauf les lundis soir entre 17h30 et 19h.

11. Aller au cinéma en plein air au cœur de Manhattan.

Photo tirée de la page Facebook Bryant Park

Si vous visitez New York en été, prêtez attention aux soirées de cinéma en plein air hebdomadaires offertes sans frais dans certains parcs de la ville. Dans le grouillant quartier Midtown, Bryant Park propose ses films sous les étoiles depuis pas moins de 30 ans! Une autre option? Les «Movie Nights» du samedi soir dans le secteur des (impressionnants) Hudson Yards dans le New West Side.

12. S’offrir un moment kitsch à Coney Island.

Julie Ricard / Unsplash

Coney Island, c’est un quartier de Brooklyn, mais c’est surtout un parc d’attractions rétro et une longue promenade au bord de l’eau, ainsi que des plages, où passer un moment comme dans le «bon vieux temps» des fêtes foraines. Si les manèges et attractions du parc sont payantes, il n’en coûte rien pour déambuler dans ce secteur touristique iconique. Le New York Aquarium, qui s’y trouve, est lui aussi sans frais les mercredis après-midi à partir de 15h.

Benjamin Voros / Unsplash

13. Se laisser étourdir par les lumières de Times Square.

Andreas M / Unsplash

Cette place commerciale électrisante et mondialement connue est – évidemment – à voir au moins une fois! Et ce, que ce soit pour les événements artistiques, festivals, personnages costumés, restos et magasins qui s’y emmêlent ou simplement les écrans géants diffusant des publicités multicolores.

14. Flâner dans les galeries d’art de Chelsea.

Vinicius Amnx Amano / Unsplash

Pour plonger dans le monde de l’art contemporain de New York, Chelsea est une valeur sûre, et ce, depuis des décennies. Parmi les galeries à mettre à votre itinéraire dans ce quartier de Manhattan: la David Zwirner, la Dia Chelsea ou encore la Marianne Boesky.

15. Manger une pizza ou un bagel gratuit dans Brooklyn (oui!).

Il faut les trouver, mais il existe des bars new-yorkais qui offrent de la nourriture gratuite à l’achat d’un verre. Au Brazen Head Brooklyn, on parle d’un bagel avec fromage à la crème à l'achat d’un cocktail le dimanche. Au Alligator Lounge Brooklyn, il y a de la pizza gratuite tous les jours à l’achat d’une consommation. L’office de tourisme de New York liste quelques autres endroits du genre sur son site www.nyctourism.com (mais contre-vérifiez avant de vous déplacer).