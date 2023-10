Robotisation: les PME répondent à l’appel de Legault

Face à la pénurie de main-d’œuvre, plusieurs se tournent vers l’automatisation et la robotique, même si cela représente des investissements colossaux.

Il y a quelques semaines, le premier ministre François Legault y allait d’une déclaration plutôt directe: «Il y a des PME qui vont avoir deux choix. Soit qu’ils investissent dans des robots ou de la numérisation pour augmenter leur productivité, ou ils vont disparaître», disait-il.

Or, la déclaration du premier ministre arrivait peut-être en retard, car la plupart des PME du Québec avaient déjà amorcé ce virage, principalement à cause de la difficulté à trouver et retenir des employés. C’est ce qu’a constaté Le Journal en s’entretenant avec des entrepreneurs réunis au Salon Industriel de Terrebonne, le 18 octobre dernier.

«Les entreprises cherchent nos produits pour deux raisons. Ça leur permet de corriger leur problème de main-d’œuvre, mais ils augmentent aussi leur productivité en même temps», dit Pierre Roger, représentant chez CFR, une PME de Sainte-Claire qui offre des solutions d’automatisation et de robotisation pour les entreprises du secteur agroalimentaire et manufacturier.

«En plus, de nos jours les robots sont super simples, et comme les jeunes sont bons avec l’électronique, tu peux embaucher un étudiant pour l’opérer et ça te coûte pas mal moins cher», dit-il.

Son entreprise développe en ce moment un programme pour souder des tuyaux, comme un plombier le ferait. Mais ici, c’est un robot qui fonctionne à 100% avec les rayons X et une vision caméra. À long terme, investir dans cette technologie permettra d’économiser beaucoup pour ses clients. « Mon robot, il n’est jamais fatigué, il ne chiale pas, il ne prend pas de pause pour manger et il ne va pas aux toilettes», dit-il.

CFR a récemment fourni à un client deux robots, qui font le «quart de nuit». «Notre client, quand il part le soir, il ferme les lumières et les robots travaillent toute la nuit. Un des robots manipule les pièces et l’amène à l’autre robot, qui est soudeur. Et quand le robot soudeur a terminé, il prend les pièces et les ramène sur une palette», raconte-t-il.

L’usine du client fonctionne ainsi 24 heures sur 24. Mais cette productivité a un coût: 100 000$ pour de tels robots.

C’est une des raisons pourquoi, vu l’incertitude économique, certaines PME hésitent à investir de tels montants. «Mais ils vont le commander plus tard, car ils savent qu’ils n’ont pas le choix, à cause de la pénurie de main-d’œuvre», ajoute Pierre Roger.