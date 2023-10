Météo: La pluie est de retour après une semaine d’accalmie

Après une semaine de beau temps, la pluie est de retour ce week-end avec d’importantes averses accompagnées d’accumulation de pluie dans le sud du Québec

De l’Estrie à Lanaudière, c’est 40 à 60 millimètres de pluie qui devrait tomber d’ici à dimanche soir. Ainsi, plusieurs secteurs sont visés par un avertissement de pluie.

La prudence sera de mise pour les automobilistes, selon Environnement Canada qui précise que «les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes».

Le temps maussade de cette fin de semaine provient d’un système dépressionnaire créé par la rencontre entre un vent chaud provenant de la côte est des États-Unis et d'un vent froid arrivant des Grands Lacs

Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières seront les plus affectés par ce système météorologique. On y prévoit également des températures relativement chaudes samedi matin, soit près de 16 °C. Toutefois, le temps devrait se rafraichir pendant la nuit de samedi à dimanche.

Des averses moins sévères sont prévues pour le reste de la province, notamment à Québec où on devrait recevoir jusqu’à 15 millimètres de pluie.

Le secteur de Blanc-Sablon, en Côte-Nord, est pour sa part visé par un avertissement de vent. «Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages», a indiqué Environnement Canada qui prévoit des rafales pouvant aller jusqu’à 90 km/h dans la journée de dimanche.