Michael Fassbender, le nouveau tueur en série de David Fincher

Après un détour via Le réseau social, David Fincher revient à ses premières amours: les tueurs en série. Et le cinéaste de Sept, Fight Club et de la série Mindhunter a choisi Michael Fassbender. Voici ce qu’il faut savoir du film Le tueur...

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

1. Le scénario a été écrit par Andrew Kevin Walker, celui-là même qui avait déjà collaboré avec David Fincher pour Sept. L’auteur a adapté la bande dessinée française Le tueur, de Matz (scénario) et de Luc Jacamon (dessins). L’histoire suit un tueur à gages, incarné par Michael Fassbender, après que l’un de ses contrats a mal tourné.

«Que les cinéphiles éprouvent de la sympathie pour lui était la dernière chose qui me soit venue à l’esprit», a dit le cinéaste lors de la projection du long métrage au dernier Festival international du film de Venise. «Il n’a pas besoin d’être effrayant, c’est la fameuse banalité du mal. Mais j’espère que quelqu’un qui verra ce film aura très peur de la personne derrière lui dans la file au Home Depot.»

Interviewé par le magazine Empire lors du tournage qui a duré de novembre 2021 à mars 2022, Michael Fassbender a expliqué que «c’est le genre de film qu’[il rêvait] de faire. Il y a du suspense, de l’intrigue, c’est lent et [il] adore.»

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

2. Michael Fassbender s’est préparé pour ce rôle d’un tueur en série qui n’est jamais nommé. Tirant son inspiration de la bande dessinée éponyme – «Il y avait tellement d’éléments à prendre», a-t-il souligné –, l’acteur s’est entraîné pendant 10 semaines afin d’être en forme et il a appris à monter et à démonter un fusil. Puis, évidemment, il a beaucoup lu sur les tueurs.

«Il fallait que je comprenne la manière dont fonctionne le cerveau d’un sociopathe. Ensuite, j’ai essayé de construire sa vie jusqu’au moment où nous le rencontrons», a-t-il indiqué.

Physiquement, il décrit son personnage comme étant «toujours un peu à côté de la plaque». Le tueur achète ses vêtements dans les aéroports, des pièces confortables qui lui permettent une économie de mouvements. «Il est toujours alerte, prêt, engagé et discipliné.» Et David Fincher de préciser: «Il n’est pas James Bond. Le mec voyage en classe économique.»

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

3. Parmi les sources d’inspiration du réalisateur pour ce qu’il appelle «un système de livraison de vengeance»? Un justicier dans la ville (1974) de Michael Winner avec Charles Bronson, Chacal (1973) de Fred Zinnemann avec Edward Fox et La loi du milieu de Mike Hodges avec Michael Caine.

4. Outre son travail d’acteur, Michael Fassbender est également pilote automobile – il a complété les 24 heures du Mans deux fois au volant d’une Porshe 911 –, et David Fincher lui a demandé, avant le tournage, de lui décrire rapidement sa routine avant une course.

«Il m’a envoyé un document de trois pages. Il a un don d’acteur, mais il possède une discipline incroyable», a noté David Fincher avant d’ajouter que la précision et la méticulosité de son acteur principal venaient aussi de sa passion de la course automobile.

AFP

5. La musique est assurée par Trent Reznor et Atticus Ross, tous deux gagnants d’un Oscar pour la trame sonore du film Le réseau social. Et David Fincher a également voulu inclure des chansons du groupe britannique The Smiths. Car, pour le cinéaste, cela contribue à faire adopter le point de vue du tueur et, à l’écran, il a décidé de conserver les pensées du protagoniste, qu’on lit dans la BD.

«J’aime le fait qu’une voix hors champ ait une sorte de pacte avec le spectateur. Voir la vie à travers les yeux – et la lentille – d’un assassin met le public dans une position intéressante. Il ne reste qu’à voir jusqu’où ils le suivront.»