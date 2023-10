Piéton tué par un conducteur ivre: le suspect de 28 ans relâché par les policiers

Un automobiliste de 28 ans suspecté d’avoir happé mortellement un piéton alors qu’il était ivre au volant vendredi soir, à Drummondville, a été relâché par les policiers.

«Le suspect a finalement été libéré en attente de la suite des procédures», a indiqué Catherine Bernard, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ), sans toutefois être en mesure de préciser les raisons derrière cette décision.

Le jeune homme n’a donc pas comparu devant le tribunal pour faire face à des accusations, a indiqué la sergente Bernard. Dans le cas échéant, Le Journal ne le nommera pas pour l’instant. L'enquête policière se poursuit.

Il a néanmoins été confirmé que la victime dans cette affaire est Jean-François Larivière, un homme de 50 ans, originaire de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Il traversait la rue des Écoles en compagnie d’une autre personne lorsqu’il a été fauché par une voiture qui filait vers le sud, vers 20 h 35 près de la rue Hervé Tessier, non loin de l’hôpital Sainte-Croix, a rapporté la SQ.

Pas de vitesse

Le piéton a été grièvement blessé et se trouvait dans un état critique en fin de soirée. Son décès a plus tard été confirmé par les autorités.

La personne qui se trouvait à ses côtés n’a pas été happée ni blessée.

La violente collision est survenue à un endroit sans signalisation particulière pour les automobilistes ou les piétons. La vitesse ne serait pas non plus en cause, estime la police provinciale.

Le suspect dans cette affaire a été arrêté peu après l’accident et a échoué à un test d’alcoolémie.

Selon les recherches effectuées par Le Journal, il compte quelques dizaines de dossiers pour des infractions au Code de la sécurité routière et en lien avec des règlements municipaux, dont pour vitesse et cellulaire au volant.

-Avec l’Agence QMI