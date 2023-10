Pourquoi vous pourriez mal évaluer l’argent dont vous aurez besoin à la retraite

Évaluer l’argent dont vous aurez besoin à la retraite peut être un exercice complexe, surtout si vous tombez dans un ou plusieurs des pièges suivants.

Si l’on ne tient pas compte de certains facteurs, on peut largement sous-estimer les montants à épargner pour s’assurer des vieux jours confortables. Voici huit pièges à déjouer au moment de faire vos calculs.

1. Négliger l’inflation

En raison de l’inflation, les prix augmentent au fil du temps. En toute logique, il vous faudra débourser davantage pour vous nourrir, vous loger, vous transporter ou vous habiller d’ici 10, 20 ou 30 ans. Un élément à ne pas oublier dans vos calculs. « Les projections habituellement réalisées par les planificateurs incluent une inflation de 2 %. Actuellement, nous préparons également des scénarios alternatifs avec un taux un peu plus élevé », indique Émile Khayat, planificateur financier, directeur régional principal, Gestion de patrimoine TD. Même si cela ne se matérialise pas, il est préférable de se montrer prévoyant.

2. Sous-estimer l’espérance de vie

Vous pourriez être à la retraite bien plus longtemps que vous ne le pensez ! En fait, selon l’Institut québécois de planification financière (IQPF), on devrait prévoir un plan de décaissement à partir de l’âge de 65 ans qui s’étalera sur 29 ans pour un homme et sur 31 ans pour une femme, soit une moyenne de 25 ans. Par conséquent, il est possible que vos avoirs doivent durer deux ou trois décennies. « Les planificateurs se basent sur des scénarios qui vont jusqu’à l’âge de 95 ans », précise Émile Khayat.

3. Oublier les frais de santé

Avec l’âge, le risque que les frais de santé grimpent en flèche augmente, surtout si vous devez avoir recours à des services au privé. « Il est préférable d’inclure une provision de 5000 $ à 10 000 $ par an après 80 ans », recommande Émile Khayat. N’oubliez pas de considérer aussi votre état de santé et votre hérédité, car ils peuvent peser lourd dans la balance.

4. Demander ses rentes au mauvais moment

Il est possible de demander sa prestation du Régime des rentes du Québec (RRQ) dès 60 ans. Mais attention, car en choisissant cette stratégie, vous viendrez réduire le montant auquel vous aurez droit, et ce, jusqu’à la fin de vos jours. Sachez que vous pouvez désormais la reporter jusqu’à 72 ans, ce qui vous permettra de bonifier le montant de la rente. Il en va de même pour la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) qu’on peut repousser jusqu’à 70 ans. « Il est généralement plus avantageux de demander ses rentes gouvernementales plus tard. On peut demeurer plus longtemps sur le marché du travail ou opter pour un poste à temps partiel par exemple », indique Émile Khayat. Si notre santé nous le permet, on pourra non seulement rester actif, mais réduire du même coup le stress financier.

5. S’en tenir à la règle des 70 %

Auparavant, on disait qu’à la retraite, il fallait prévoir des montants permettant de couvrir l’équivalent de 70 % des dépenses encourues durant sa vie active. Cette règle ne tient plus. « Les retraités sont en bonne santé plus longtemps et veulent rester actifs, faire des voyages, etc. Il est préférable de baser ses calculs sur 90 % des dépenses », assure Émile Khayat.

6. Effectuer ses retraits selon une mauvaise séquence

L’ordre dans lequel vous retirerez vos actifs (REER, CELI, etc.) à la retraite doit être soigneusement planifié. Cela pourrait faire une énorme différence sur la durée de ces sommes, mais aussi sur les montants que vous laisserez à vos héritiers. Un bon ordre de décaissement vise à aplanir la facture fiscale pour qu’il vous reste de l’argent plus longtemps. Attention, car dans ce domaine, la même recette ne s’applique pas à tout le monde.

7. Compter sur un héritage

Certains d’entre nous s’en remettent à l’héritage qu’ils espèrent toucher de leurs parents pour assurer leurs vieux jours. C’est une erreur, estime Émile Khayat. « Non seulement les gens vivent plus longtemps, mais on remarque également que les personnes très âgées peuvent avoir besoin d’importantes sommes pour couvrir les soins de santé », dit-il. Résultat : il pourrait vous en rester bien moins que vous l'imaginiez, voire rien du tout !

8. Concrétiser vos pertes

Lorsque les marchés sont très turbulents et volatils, comme ce fut le cas en 2022, on peut être tenté de modifier la composition de son portefeuille et de se réfugier dans des placements qui nous semblent plus sécuritaires. Ce faisant, on vient concrétiser nos pertes, ce qui nous empêchera de profiter du rebond des marchés dont on aurait pu bénéficier. « Cela peut affecter tout le plan d’épargne retraite », prévient Émile Khayat.

CONSEILS