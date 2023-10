Privées d'un salaire à la maison, des familles en arrachent

Le manque de places en garderie contribue à l’appauvrissement de familles québécoises alors que des parents qui peinent déjà à joindre les deux bouts doivent rester à la maison et se priver d’un salaire, dont ils auraient grandement besoin.

Avec un des deux parents qui demeure au foyer par obligation, certaines familles ont avoué au Journal qu’elles doivent faire appel aux banques alimentaires pour une première fois dans leur vie.

D’autres se privent de médicaments puisque l’explosion du coût de la vie combinée à des pertes financières ne leur permet plus de « soigner » leurs enfants.

C’est la triste réalité vécue par une famille de Saint-Amable en Montérégie avec quatre enfants, dont un bébé de 18 mois et un garçon de 3 ans qui lui, montre des symptômes associés au spectre de l’autisme.

Le couple a vu son revenu familial diminuer d'environ 30 000 $ parce que la maman n’a pu retourner sur le marché du travail en janvier après son congé de maternité.

« Je devrait être au travail, mais il n’y a pas de places pour mes enfants, surtout que j’en ai un qui a besoin de plus d’attention, affirme Manon Royer, une ouvrière avicole. Avec un seul salaire, je peux vous dire que les temps sont difficiles », ajoute la dame à fleur de peau.

PHOTO MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

« Abandonnés par le système »

En toute transparence, la mère de famille admet qu’elle est allée cogner à la porte d’organismes qui viennent en aide aux gens dans le besoin, notamment Centraide.

« Avec un loyer de 1300 $, le véhicule et toutes les dépenses, vous voulez savoir qu’est-ce qu’on fait pour arriver. On fait dur, monsieur, on fait dur », lance Mme Royer qui confie vivre avec beaucoup de stress et d’anxiété.

Cette dernière est entrée en contact avec les bureaux des députés de sa circonscription au provincial et au fédéral afin d'être admissible à certains programmes, dont elle ne peut bénéficier pour le moment.

« Le gouvernement prend en considération le revenu familial sur le rapport d’impôt de 2022. Mais la réalité, nous la vivons depuis janvier 2023. En 2022, on n’avait pas les mêmes salaires. Nous sommes abandonnés par le système », déplore-t-elle.

« Je ne suis pas contre l’aide financière dans les autres pays, mais me semble qu’on devrait s’occuper de notre monde aussi. »

Photo fournie par Oriane Couchoux

Une triste réalité

La présidente de Ma place au travail, un mouvement qui dénonce la pénurie de place en garderie depuis 2021, raconte que des histoires troublantes comme celle de Manon Royer, elle en entend chaque semaine.

Toutefois, dans le contexte économique actuel, elle n’est pas surprise de voir que des familles atteignent le fond du baril.

« À la fois ça me brise le cœur et c’est fâchant [...] C’est une réalité que des familles n’avaient jamais envisagée », mentionne avec émotion Oriane Couchoux.

La présidente rappelle également que même pour les familles qui ont obtenu une place dans un service de garde privé, les fins de mois arrivent très rapidement puisque malgré les remboursements, les coûts, parfois très élevés, sont difficiles à supporter dans le contexte économique actuel.

« Le remboursement prévu au privé est d’environ 42 $ par jour, mais aujourd’hui ça n’existe plus une place au privé pour 42 $. C’est environ 65 $ et ça peut aller à plus de 90 $ », explique-t-elle.

Selon l’organisme, même si le gouvernement du Québec a fait de gros efforts pour ajouter des places en garderie, le problème demeure entier et la solution passe par une aide financière pour les parents qui sont « forcés » de rester à la maison.

« On a littéralement sacrifié une génération de nouvelles familles. Même si le grand chantier [de la CAQ] est complété dans 5 ou 10 ans et qu’à ce moment il y a des places en garderie, les familles qui en arrachent présentement auront passé les années de la petite enfance à s’appauvrir », conclut Mme Couchoux.