Quand François Legault parle comme Jean Chrétien, je ne le reconnais plus, et je suis persuadé qu’il ne se reconnaît plus

François Legault ne doit plus se reconnaître. Déstabilisé par la poussée du PQ dans les sondages, et son indépendantisme décomplexé, il cherche des arguments, sans vraiment les trouver.

Il y a quelques semaines, à la manière d’un Jean Charest sur le retour, il s’est mis à répéter le mot «référendum», croyant faire peur aux électeurs. Cela ne semble pas marcher.

Alors François Legault a changé de personnage.

Référendum

Récemment, il s’est mis à affirmer que le Québec n’avait pas les moyens de l’indépendance, et que nous étions des dépendants bienheureux de la péréquation. Et jeudi, pour riposter au budget de l’an 1 et aux autres propositions de Paul St-Pierre Plamondon, il s’est permis d’affirmer, à la manière, cette fois, d’un Jean Chrétien reprenant du service argumentatif, que l’indépendance coûterait des emplois au Québec.

C’est ce qu’on appelle un discours fédéraliste bas de gamme, qui dénigre les Québécois. Comment François Legault a-t-il pu en arriver là, lui qui, passé la cinquantaine, était encore un ardent indépendantiste?

J’ai ma petite idée là-dessus: François Legault est prisonnier d’un choix stratégique fait il y a un peu plus d’une décennie, qui lui a permis d’accéder au pouvoir quand la question nationale était au point mort. Mais elle est de retour. Les circonstances ont évolué.

Alors il doit désormais justifier son non-souverainisme.

Il y a quelques années, il expliquait que le Québec perdrait un troisième référendum, s’il en tenait un. C’est-à-dire que mentalement, il se rangeait, sans s’en rendre compte, dans le camp du Oui.

Ridicule

Il migre désormais officiellement dans le camp du Non.

Mais il ne sait pas être fédéraliste par lui-même: tout son être s’y oppose. Alors il emprunte le fédéralisme des autres et se ridiculise, en plus de piler sur sa conscience.

Quand il parle ainsi, est-il encore capable de se regarder dans le miroir?