Rêve: sur les traces de Whitney, Gaga, Madonna...

La meilleure façon de décrire ce qui vous attend si vous prêtez l’oreille au premier album de Rêve, le nom d’artiste de la Montréalaise Briannah Donolo, serait de résumer les noms de vedettes pop qui ont meublé notre récente conversation avec elle: Whitney Houston, Robyn, Lady Gaga et Madonna.

Vous aurez alors compris que la priorité de cette autrice-compositrice-interprète pop de 27 ans, qui s’était fait un nom en chantant les hymnes nationaux avant un match du Canadien de Montréal, au Centre Bell, en 2014, est de vous faire danser comme l’ont fait avant elle les artistes qu’elle admire.

Photo les archives Agence QMI

Elle peut déjà crier victoire. Lancé en septembre 2021, CTRL + ALT + DEL, un des premiers extraits de l’album Saturn Return, approche le cap des 100 millions d’écoutes en ligne et lui a permis de remporter en 2023 son premier prix Juno, celui attribué à l’enregistrement dance de l’année.

«Cette chanson a tout changé pour moi», dit-elle de ce titre composé pendant le premier confinement avec ses partenaires créatifs, le duo montréalais Banx and Ranx.

«Le monde était tellement incertain que nous espérions seulement qu’une fois sortie, les gens allaient ressentir la même joie que nous avions ressentie en l’écrivant. Elle a été un tel succès. Elle m’a permis de remporter ma première récompense, elle a été utilisée dans de nombreux jeux vidéo et émissions de télé.»

Whitney

Son admiration pour les vedettes pop va même jusqu’à chanter I’m every woman, chanson reprise avec fracas par Whitney Houston en 1992, dans le refrain d’une pièce justement intitulée Whitney.

Photo Joël Lemay/Agence QMI

«À mon avis, c’est la plus grande chanteuse de tous les temps», affirme Rêve, qui a dû attendre un an avant d’avoir l’autorisation des ayants droit, les héritiers du duo Ashford & Simpson, d’utiliser les mots «I’m every woman» dans sa chanson.

«Finalement, ils ont dit oui, mais qu’ils prendraient une grosse part des droits. Ça en valait la peine. C’est la chanson qui a capté l’attention de ma maison de disques, Universal Music.»

Connecter avec les gens partout

Rêve, comme son nom le laisse entendre, a de grandes ambitions. Comme ses idoles, elle rêve que sa musique voyage sur la planète. «J’espère faire de la musique pour le reste de mes jours et connecter avec des gens dans le monde entier.»

L’été dernier, c’est elle qui a donné le spectacle de clôture de Fierté Montréal, sur l’esplanade du Parc olympique. Elle en est très fière, d’autant plus qu’elle s’identifie comme membre de la communauté LGBTQIA+.

«Être une voix positive pour eux, c’est tellement important pour moi. C’était mon concert le plus spécial de l’été, bien sûr parce que c’était chez moi. Il y avait une ambiance pas comme les autres, le parc était rempli et on célébrait l’amour. Je vais me souvenir de cette soirée longtemps.»