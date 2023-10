Soutien-gorge défraîchi et dessous jaunis : tous nos trucs pour de la lingerie resplendissantes

Plus les petits dessous sont jolis, plus ils sont fragiles. Idéalement, on devrait laver à la main les soutiens-gorge dans une eau tiède avec un savon pour tissus délicats. Cinq minutes de trempage suffisent à bien nettoyer cette lingerie sans endommager les armatures et les coquilles. Au besoin, frottez les taches et le dessous des aisselles avec un pain de savon à base de glycérine ou un savon à haut taux de gras, comme le savon de Marseille ou le savon de pays. Rincez la lingerie, essorez-la dans une serviette éponge avant de la suspendre.

Si l’étiquette mentionne que ce linge délicat se lave en machine, protégez-le en le déposant dans un sac en filet. Agrafez les soutiens-gorge afin que les agrafes n’endommagent pas la dentelle des autres sous-vêtements. Évitez une eau trop chaude et programmez la machine à laver pour un cycle délicat. Évitez la chaleur de la sécheuse, qui pourrait endommager le satin, la soie, l’élasthanne et les dentelles.

À bannir

les détergents trop forts ;

l’eau javellisée ;

jumeler le lavage des soutiens-gorge colorés et des soutiens-gorge blancs ;

tordre la lingerie après le lavage au risque de la déformer.

Trois solutions pour des soutiens-gorge bien blancs

La lingerie en dentelle retrouvera sa blancheur après avoir trempé une trentaine de minutes dans une solution d’eau tiède et de bicarbonate de soude. Rincer, suspendre pendant une heure ou deux le vêtement pour le séchage, idéalement sous les rayons du soleil.

Un trempage pendant une heure dans une eau tiède savonneuse additionnée d’une demi-tasse de peroxyde ou de jus de citron éliminera le grisonnement des sous-vêtements.

Si la lingerie présente un jaunissement, faites-la tremper dans un bol de lait légèrement réchauffé pendant une trentaine de minutes. Lavez bien ensuite les sous-vêtements dans une eau tiède savonneuse et rincez.

Dernier recours

Vous pourrez donner un air vieillot à un soutien-gorge jauni ou défraîchi en le faisant tremper dans un bain d’eau chaude additionnée d’un ou deux sachets de thé noir. Cette eau colorée apportera une teinte plus ou moins foncée au sous-vêtement qui amorcera une seconde vie.