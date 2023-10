Une plongée dans les fonds marins de Cuba

Il y a quelques jours, se terminait le 19e Championnat international de photos sous-marines et le 5e Championnat de vidéos sous-marines, organisés tous les deux ans par la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS). Et pour la première fois, Cuba avait été choisie pour être le pays hôte, tandis que Varadero, son fond marin et l’Hôtel Melia International étaient chargés d’organiser toutes les activités autour de cet événement auquel participaient une quinzaine de pays, dont la Turquie, l’Espagne, la France, le Chili, la Croatie, l’Italie, le Portugal et Cuba, bien entendu, pays qui ont tous mérité de nombreuses médailles.

Pendant la cérémonie de distribution des médailles, remises dans une demi-douzaine de catégories, on pouvait voir et admirer sur un écran géant les meilleures vidéos et meilleures photos subaquatiques et découvrir, pour ceux qui comme moi ne pratiquent pas la plongée sous-marine, les fonds marins d’une des plus belles plages au monde, face au majestueux Hôtel Melia international de Varadero. Un univers insoupçonné et coloré, où cohabitent en harmonie poissons, crustacés, invertébrés et coraux de formes multiples et souvent surprenantes.

Au cours de ces journées de compétition, on a effectué plus de 1500 plongées en profondeur (une trentaine de mètres) d’une durée de cinquante à cinquante-cinq minutes, et une vingtaine d’embarcations furent nécessaires pour acheminer en mer photographes, vidéographes et leurs équipements, dont des bonbonnes d’air Nitrox. Chaque délégation est formée de six personnes : deux photographes, deux vidéographes, un capitaine et un assistant.

Trois juges — un Cubain et deux provenant de l’extérieur du pays hôte — sont chargés d’examiner et d’évaluer les photos et les vidéos exclusives. À la fin du tournoi, les participants ont eu droit à un souper-spectacle au chic cabaret Continental, qui s’est terminé, comme le veut la coutume à Cuba, sur un air ¡olé ! ¡olé !, un dj se chargeant d’animer les convives.

Il existe à Cuba de nombreux sites reconnus de plongée sous-marine. Outre Varadero, il y a ceux de la Ciénaga de Zapata (Playa Girón), Cienfuegos (Rancho Luna), Trinidad (Ancón) et Cayo Largo del Sur, tous dans la mer des Caraïbes, avec possibilité de louer l’équipement sur place.

Non au blocus!

Dans quelques semaines, soit les premier et deux novembre, l’Assemblée générale des Nations unies sera de nouveau appelée à se prononcer, pour la trente-et-unième fois consécutive, soit depuis 1992, contre le blocus économique et commercial imposé à Cuba. Au cours des années passées, cette résolution présentée par Cuba et demandant aux États-Unis de mettre fin au blocus économique et commercial contre l’île socialiste a toujours été adoptée par une large majorité des nations, mais cette résolution est toujours demeurée lettre morte, malgré le consensus qu’elle forme. Ce blocus constitue une violation flagrante et systématique de la Charte des Nations unies et cause des dommages irréparables au peuple cubain depuis plus de soixante ans.

Ainsi, pour l’année 2022, on estime que les dommages causés à l’économie cubaine sont de 4 milliards 867 millions de dollars, tandis que pour les soixante dernières années, les chiffres sont effarants : plus 159 milliards de dollars. Pour un petit pays comme Cuba, sans grandes ressources naturelles, sans véritables infrastructures industrielles, c’est comme tenter de remonter une pente sans jamais y parvenir. Et l’acharnement que met le gouvernement étatsunien à tenter chaque jour davantage d’asphyxier le peuple cubain, en incluant, par exemple, ce pays dans la liste des pays qui encouragent le terrorisme, a quelque chose de machiavélique.

Alors que le Venezuela, qui connaît lui aussi un blocus de la part des États-Unis, réussit tant bien que mal à s’en sortir, grâce, entre autres, à son pétrole et à ses multiples richesses naturelles et que des signes d’apaisement des tensions entre ce pays et l’empire étatsunien semblent se manifester concrètement, rien ne laisse entrevoir un assouplissement des mesures de coercition contre Cuba qui vit des moments difficiles, malgré tous ses efforts pour inventer de nouvelles voies de contournement. Pour cela, Cuba mérite toute notre admiration et notre appui.