2 morts et 2 aéroports principaux hors service après des frappes israéliennes en Syrie

Des frappes israéliennes dimanche ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, à Damas et à Alep, et tué deux employés, ont rapporté des médias d'État en citant des sources militaire et ministérielle.

«Vers 5h25 [1h, heure de l’Est], l’ennemi israélien a mené une attaque aérienne visant les aéroports internationaux de Damas et d’Alep, causant la mort d’un employé à l’aéroport de Damas et en blessant un autre», a déclaré une source militaire, citée par l’agence officielle syrienne Sana. «Les dommages matériels causés aux pistes d’atterrissage des aéroports les ont mis hors service», selon cette même source.

L’employé blessé est finalement décédé, a annoncé plus tard la télévision d’État, citant une source du ministère des Transports.

Les frappes «simultanées» provenaient «de la direction de la Méditerranée à l’ouest de Lattaquié et de la direction du Golan syrien occupé», a ajouté la source militaire.

Les vols ont été redirigés vers l’aéroport de Lattaquié (ouest), d’après le ministère syrien des Transports.

Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné les frappes israéliennes contre les aéroports ainsi que l’offensive israélienne contre Gaza déclenchée après une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre.

La Syrie «met en garde contre les conséquences de la poursuite de ces attaques et pratiques [...] qui pourraient plonger la région dans une spirale de violence qui serait difficile à contenir», a-t-il indiqué.

C’est la deuxième fois que des frappes simultanées touchent les aéroports de la capitale Damas et de la ville septentrionale d’Alep, toutes deux contrôlées par le gouvernement syrien, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

Le 12 octobre, des frappes simultanées ont ainsi mis hors service ces installations, selon les autorités.

Le week-end dernier, des frappes israéliennes ont visé l’aéroport d’Alep, blessant cinq personnes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), et le mettant hors service, selon les autorités.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011.

Son aviation a notamment visé les forces soutenues par l’Iran et le Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël, ainsi que l’armée syrienne. Israël commente rarement les frappes en Syrie, mais dit vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.