Beyoncé, Taylor Swift et d'autres stars adoptent le bustier

Les designers magnifient le buste des femmes en incorporant dans leur collection des corsets, des bustiers et des justaucorps. Ils redessinent les silhouettes avec originalité, incorporant des harnais, jouant avec les blocs de couleurs, revisitant le tailleur, attirant l’attention à l’aide de broderies et en moulant des pectoraux métalliques. Principalement pour le soir, certaines stars adoptent la tendance aussi pour le jour, entre autres Anne Hathaway, Kerry Washington et Emily Ratajkowski.

D’ailleurs, samedi dernier à Toronto avait lieu la 10e édition des CAFA, une remise de prix récompensant les créateurs de la mode canadienne. C’est la célèbre drag queen Brooke Lynn Hytes, juge de l’émission Canada’s Drag Race qui a animé la soirée. Changeant de tenues à chacune de ses nombreuses apparitions, le fil conducteur de ces dernières était le corset. Elle m’a d’ailleurs confié que sa création préférée était celle confectionnée par la marque canadienne Starkers Corsetry.

Quelques gagnants

Parmi les gagnants de la soirée, trois entreprises québécoises sont montées sur la scène, dont Evik Asatoorian de Rudsak qui a remporté le Prix de la marque de vêtements d’extérieur de l’année.

Les deux grands prix de la soirée, soit créateur de l’année mode féminine et mode masculine, ont été remis respectivement à Lamarque et École de pensée.

BEYONCÉ ET TAYLOR SWIFT

Beyoncé a fait une rare apparition sur un tapis rouge alors qu’elle s’est jointe à Taylor Swift pour la première du film Taylor Swift: The Eras Tour. Les deux méga stars arboraient le courant du bustier, chacune à sa façon. Taylor s’était glissée dans une robe pervenche aux appliqués floraux de Oscar de la Renta qui se reflétait dans le bustier métallique de LaQuan Smith moulé sur la poitrine de Beyoncé.

Photo fournie par John Shearer/Getty Images

ELLE FANNING

Pour assister au dévoilement de la dernière collection de Sarah Burton pour la griffe Alexander McQueen, Elle Fanning a enfilé une création d’une collection antérieure de 2013. La robe nid d’abeille était rehaussée d’un corset-cage écaille de tortue.

Photo fournie par Dave Benett/Getty Images

CHARLI HOWARD

Cette silhouette minimaliste de Carolina Herrera est dynamisée par le choix de trois couleurs vibrantes jaune, rouge et rose. Charli Howard a accentué le tout avec un rouge à lèvres cramoisi et des escarpins en cuir vernis rouge pompier.

Photo fournie par Dave Benett/Getty Images

KATE BECKINSALE

Une fois de plus Kate Beckinsale a osé et on pourrait même dire qu’elle s’est aventurée dans la zone de style de Beyoncé ! Pour le Bal Zodiac, l’actrice était vêtue d’un maillot bustier or sous une capeline recouverte d’un voile évanescent. Une entrée dramatique réussie.

Photo fournie par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

JOEY KING

Joey King a craqué pour cette création Schiaparelli composée d’un bustier doré et d’un pantalon noir aux boutons or apparents. Elle avait accessoirisé le tout d’une ceinture à large boucle, de longues boucles d’oreilles et d’un bracelet manchettes.

Photo fournie par Stefanie Keenan/Getty Images

ANNE HATHAWAY

Anne Hathaway a craqué pour un tailleur hybride de Dion Lee. La veste au détail corset de denim est la réponse au bas dont la bande de taille donne une impression d’une superposition d’un pantalon sur un jean.

Photo fournie par Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

KERRY WASHINGTON

Kerry Washington a choisi de coordonner un pantalon large à carreaux télescopés de la collection Sergio Hudson non pas avec un haut noir, mais plutôt avec un bustier de denim. Un choix original et payant !

Photo tirée d’Instagram @KerryWashington

EMILY RATAJKOWSKI ET SARAH JESSICA PARKER

Les looks de Sarah Jessica Parker et Emily Ratajkowski ont en commun un haut à l’allure d’un justaucorps maillot. La composition de tulle de l’actrice, griffée Carolina Herrera, est une version pour le soir (remarquez les sandales dépareillées), alors que la mannequin a plutôt opté pour un stylisme de jour en agençant sa jupe fluide Tory Burch à des bottillons rouges.

Photos fournies par Cindy Ord/Getty Images et Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

SOPHIE DESMARAIS

À la première du film Les jours heureux de la réalisatrice Chloé Robichaud, Sophie Desmarais a opté pour un soutien-gorge fleur de la marque Area. Elle avait parfaitement encadré cette pièce ludique blanche ornée de pierres de gants opéra et d’un pantalon large noirs.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Look de la semaine

BROOKE LYNN HYTES

Brooke Lynn Hytes dans une des tenues qu’elle a portées alors qu’elle animait la 10e édition des CAFA, samedi dernier. Confectionnée par la marque canadienne Starkers Corsetry, cette création était composée d’une jupe drapée qui semblait être retenue comme par magie au bustier couvert de pierres dorées. Le look lui conférait une allure de glamour hollywoodien avec des gants d’opéra en cuir, parfait pour cet événement mondain.