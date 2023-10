Football RSEQ: Le Rouge et Or dispose du Vert & Or par la marque de 27-7 pour clore la saison régulière avec une fiche de six victoires et deux revers

Dans une performance qui ne passera pas à l’histoire, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 27-7 cet après-midi au PEPS devant une foule de 14 851 spectateurs.

Le quart-arrière recrue Victor Charland a vu de l’action passablement en deuxième demi qu’il a amorcée. Arnaud Desjardins a complété 12 de ses 18 passes pour 194 verges. Il a aussi marqué un touché.

Le Rouge et Or termine la saison avec une fiche de six victoires et deux revers et accueillera le 4 novembre les Stingers de Concordia en demi-finale. Quant au Vert & Or, il est toujours à la recherche d’une première victoire après sept défaites, mais ils pourront se glisser dans les séries éliminatoires s’il dispose des Redbirds de McGill par 13 points, samedi prochain, à l’occasion du dernier match de la saison. Laval profitera d’un bye.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Deux expulsions

Les esprits se sont échauffés à quelques reprises. Le garde Jean-Antoine Dean Rios a écopé d’une rudesse excessive, ce qui entraîne une pénalité de 25 verges et une expulsion.

Deux jeux plus tard, c’est le Vert & Or qui a péché. Le demi défensif Marius Massé-Vancelette a été chassé. Les deux joueurs écoperont d’une suspension automatique d’une partie. Dean-Rios ratera ainsi le match de demi finale face aux Stingers de Concordia.

Le Vert & Or brise la glace

Le Vert & Or a inscrit ses premiers points au 3e quart sur une passe de touché de deux verges à Kevin Morin.

Trois touchés de sûreté

Le Rouge et Or voulait rebondir après une défaite sans équivoque face aux Carabins de l’Université de Montréal, mais n’a pas connu une grosse première demie. Le botteur Vincent Blanchard a été fort occupé avec six dégagements.

Après un premier quart qui s’est soldé par un score de 2-0, le Rouge et Or a inscrit un majeur sur une faufilade d’une verge d’Arnaud Desjardins.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Un bon retour de dégagement de Guillaume Cauchon, une passe à Isaac Gaillardetz et une rudesse contre Sherbrooke ont pavé la voie au seul touché de la première demie.

Le Vert & Or a accordé trois touchés de sûreté. Posté à la ligne de 6 du Rouge et Or après avoir obtenu un premier essai, le Vert & Or semblait en bonne voie de briswer la glace, mais le demi de coin de première année Jordan Lessard a réussi une interception dans la zone des buts, sa 4e de la saison, pour freiner la menace des visiteurs.